Soylu tebrik etti ama: Bu IŞİD emirinin kaçıncı gözaltısı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, IŞİD'e yönelik bir operasyon yapıldığını, "DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı... Teşekkürler, tebrikler Emniyet Teşkilatı" ifadesiyle duyurdu.

Soylu'nun bu paylaşımı sonrası yandaş basından "müthiş operasyon" paylaşımları gelirken, yakalanan ismin Mahmut Özden olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ancak "büyük başarı" olarak sunulan operasyonda gözaltına alındığı belirtilen isim oldukça dikkat çekici.

Çünkü bu isim daha önce emniyetin teknik takibi sonrası defalarca gözaltına alınmış, Özden'in faaliyetleri tüm detaylarıyla basına yansımış ancak her seferinde serbest bırakılmıştı.

Bu operasyonlardan biri 2018 yılında yapılmış, operasyon şu ifadelerle basının gündemine girmişti:

"Polis operasyonda, daha öncede bir çok kez gözaltına alınıp serbest bırakılan IŞİD'in 'Adana emiri' Mahmut Özden'i de yakaladı. 7 ay boyunca teknik ve fiziki takiple izlenen örgütün Suriye'de patlama ve çıkan çatışmalarda yaralanan sivilleri Hatay üzerinden Adana'ya getirip buradaki devlet hastanelerinde ücretsiz olarak tedavi ettirdiği öğrenildi. İyileşen Suriyelilere ise tedavinin paralı olduğunu söyleyen şüphelilerin bu yöntemle örgüte ciddi miktarda finans sağladığı ortaya çıktı. Ayrıca Mahmut Özden'in imamlık dışında kadılık görevi de üstlendiği, çeşitli nedenlerden dolayı anlaşamayan tarafların sorunlarını çözdüğü saptandı."

Yani Özden daha önce de teknik takibe alınmış, defalarca hakkında gözaltı kararı çıkarılıp nezarete alınmış ancak her seferinde serbest bırakılmış bir isim.

Özden'in 2018'deki gözaltısının dışında 2017 yılında da yine "DEAŞ emiri" sıfatıyla yakalandığı, yine serbest kaldığı basına yansıyan haberler arasında.

2017 ve 2018'deki bu operasyonları geçtiğimiz yıl yapılan bir diğer operasyon daha takip etmişti.

Özden geçtiğimiz yıl da gözaltına alınmıştı ve haberde yine "DEAŞ Adana emiri" olarak geçmişti.

Yani Soylu'nun bugün duyurduğu operasyon son üç yıl yine yapılmış, Özden bu üç operasyon dışında da birçok kez gözaltına alınmıştı.

Adeta gelenekselleşen "emir operasyonu" her yıl yapılıyor, Özden yeniden serbest bırakılarak faaliyete devam ediyor...