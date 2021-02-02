Soylu: Rektör atamalarının çok mu demokratik olması lazım...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Haber Global'de açıklamalarda bulunuyor.

Açıklamadan başlıklar şöyle:

"Boğaziçi kendi rektörünü çıkarabilir de çıkarmayabilir de, çıkmayana da kızmamak lazım çıkana da kızmamak lazım."

"Rektör atamalarının çok mu demokratik olması lazım."

"(Polis) ne yapacak? Öteki gün bir daha yapılsın, kanun ne için var? Bu kanun ne için var? Birileri kendinden menkul bir özgürlük alanı ortaya koyuyor, diyor ki ben bunu doğru bulmuyorum. O zaman bu kadar devletin polisini beslemenin bir anlamı yok ya! Bunlara maaş vermenin de bir anlamı yok, bırakınız yapsınlar."

"Şimdi diyor ki 'Siz kayyum rektör atadınız.' Bir kere bu faşist bir yaklaşım. Doğru bir yaklaşım değil."

"Bir siyasi partinin reklam ajansı çocukları kullanıyor."

"Bunların ortaya attıkları süreçler tamamen bütün değerlerimizi altüst etmeye yönelik. Bunu anlamak için çok bilmeye, çok okumaya gerek yok."

"LGBT'nin Boğaziçi üniversitesini teslim almasını kabul etmiyoruz."

"Meselenin bitmesi için sabırlı bir davranış içerisindeyiz."

[Devlet LGBT'yi suç örgütü olarak mı görüyor sorusuna]: "Bununla mücadele etmek bizim görevimiz. beni konuşturuyorsun."

[Diğer mitinglerin neden yasaklanmazken Boğaziçi öğrencilerin toplanmasının neden yasaklandığı sorusuna: "Bütün marjinal gruplar orada... Bu devletin hakkıdır... İzin vermemek devletin hakkıdır."

"[Sosyal medyada] sistematik bir saldırı söz konusu."

"[Sosyal medyadan] Hayatımda duymadığım bir küfürle karşı karşıya kaldım. Adama ev hapsi aldırana kadar anamdan emdiğim süt burnumdan geldi kendi kendimi yiyecem. 3 defa 5 defa yargıya müracaatta bulundum. Ev hapsi tamam, hiç olmazsa öyle olsun."

"Özgürlük-güvenlik dengesi diye bir şey söz konusu değil."

"Özgürlükle adaleti ve hakkaniyeti karşı karşıya getirenler insanlığa haksızlık yapar."

Adalet bakanı ile anlaşmazlığınız var mı sorusuna: "Niye anlaşmazlığımız olsun."

"Ayasoyfa bizim çocukluğumuzdan itibaren gerçekleştirilemeyecek bir hayaldi."