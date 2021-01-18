Soylu: Polis Arama Kurtarma Birimi'ni başlatıyoruz

İçişleri Bakanı Soylu, Emniyet teşkilatı içinde kısa adı PAK olan Polis Arama Kurtarma Birimi'nin Cuma günü başlatılacağını açıkladı.

Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Emniyet teşkilatımız bünyesinde kısa adı 'PAK' olan Polis Arama Kurtarma Birimi'ni bu önümüzdeki cuma günü başlatıyoruz" dedi.

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) düzenlenen ve 81 il valisinin video konferans yöntemiyle takip ettiği "Mülki İdare Amirleri Afet Eğitimi" toplantısına katılan Soylu, burada yaptığı konuşmada "AFAD gönüllülük sistemi"yle insan gücünü ve akredite kurum sayısını artırdıklarını söyledi ve "İnşallah emniyet teşkilatımız bünyesinde kısa adı 'PAK' olan Polis Arama Kurtarma Birimi'ni bu önümüzdeki cuma günü başlatıyoruz" dedi.

2021 yılını "Afet Eğitim Yılı" ilan ettiklerini belirten Soylu, bu kapsamda yıl boyunca 369 faaliyet planlandığını kaydetti.

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