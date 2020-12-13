Soylu: Kadın cinayetlerini ve intiharları istismar ediyorlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, intihar vakaları ve kadın cinayeti olaylarının istismar edildiğini belirterek, "Hepimizin başına kötü işler gelebilir. Geride bıraktıklarımıza, hiç olmazsa kötü işlerin mirasını ömür boyu sırtlarında bir yük olarak bırakmayalım. Aynı şey kadın cinayetlerinde de oluyor. Bir kız çocuğu babası olarak söylüyorum. Öyle işlerle karşılaşıyoruz ki, iki elimi bacağımın üzerine koyup, 'ben ne diyeceğim' diyorum. Ama bunu istismar edenler, o kadar acımasız istismar ediyorlar ki şuramıza geliyoruz. Bizi olayların ne olduğunu resmen açıklamak zorunda bırakıyorlar" dedi.
TBMM'de İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Soylu şöyle konuştu: