'Soylu İstanbul Emniyet Müdürü'nden memnun değil'

Gazeteci Barış pehlivan bugün Cumhuriyet'teki köşesinde İçişleri Bakanı ve İstanbul Emniyet Müdürü arasında gerginlik olduğunu yazdı.

Soylu'nun önceki emniyet müdürü Mustafa Çalışkan'la da arasının iyi olmadığını, bu yüzden Çalışkan'ın yerine Zafer Aktaş'ın atandığını aktaran Pehlivan, Soylu'nun yeni müdürle de anlaşamadığını iddia edip şöyle yazdı:

"Bir süredir duyuyordum. Ama inanmıyordum.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’tan söz ediyorum. Malum, eski müdür Mustafa Çalışkan’la İçişleri Bakanı Soylu’nun arası iyi değildi. Görevden alınması için çok uğraştı. Başardı da. Ama gelgelelim, Emniyet kulislerine göre Soylu, yeni müdürden de pek memnun değilmiş. Biz Boğaziçi olaylarındaki, İstanbul Sözleşmesi eylemlerindeki hadiseleri konuşurken, meğer yukarılarda da başka bir rahatsızlık varmış. Unutmayalım, Zafer Aktaş yeni müdürlerden değil. AKP hükümetinden önce de kritik görevler yapmış, hatta daha 90’lı yıllarda FETÖ’ye hedef olmuş bir isim.

Dediğim gibi, ihtimal vermemiştim. Ama “bir bilen” bazı fotoğraflara işaret etti.

3 Nisan tarihinde İçişleri Bakanı Soylu’nun başkanlığında Sultangazi Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıyı hem İstanbul Emniyet Müdürlüğü hem İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı.

Fakat...

Bakanlığın paylaşımında İstanbul Emniyet Müdürü’nün de toplantıda olduğu yazmıyor. Mesele bundan ibaret değil. Yukarıdaki ilk paylaşım bakanlığın, ikincisi Emniyet Müdürlüğü’nün. Görüldüğü gibi; bakanlığın paylaşımında sağ taraftaki kişi kesilmiş. Sadece eli görünüyor. Emniyet’in fotoğrafına bakınca anlaşılıyor ki, kesilen kişi İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş’tan başkası değil.

Sahi, bakanlık bunu neden yapar, bilmiyorum. Ama kabine değişecek, Emniyet müdürleri de değişecek, diye konuşulurken bakalım kim gidecek ve kim kalacak?