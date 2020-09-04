Soylu, IŞİD’linin serbest bırakılmasıyla ilgili konuştu: Somut delil gerekiyor, yoksa bırakılıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde tutuklanan IŞİD’in Türkiye sorumlusu (emiri) Mahmut Özden’in, daha önce defalarca yakalanıp bırakılmasına ilişkin Habertürk’ten Nagehan Alçı’ya açıklamalar yaptı.

“Bu teröristin daha önce alınıp bırakıldığı doğru” diyen Soylu, Özden’e bu nedenle "Türkiye emirliği" görevinin verildiğini söyledi.

Soylu, Özden’in daha önce defalarca serbest bırakılmasına ilişkin ise “Somut delil yoktu” savunması yaptı. Soylu şöyle konuştu:

“Biz örgütsel bağlantılarını bilip alıyoruz ancak dijital doküman ve Irak’la Suriye ile yaptığı örgütsel görüşmelerin, somut delillerin ele geçmesi gerekiyor tutulabilmesi için. Daha önce elde yeterli somut veri olmadığı için serbest bırakmak zorunda kalmıştı mahkemeler maalesef.”

Yargı da somut delil bulmadı

İçişleri Bakanı, bu konuda yargının sorunu olup olmadığı yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi:

“Hayır, hukuken ne yapabilirlerse yapıyorlar. Ancak elde somut bir delil olmayınca yargı ilerleyemiyor. Biz örgüt bağlantılarını kimin ne yaptığını ve ne olduğunu tespit ediyoruz ancak net kanıta ulaşmak zaman alabiliyor. İşte şimdiki operasyonun önemi dijital delillerin ve yurt dışı bağlantılarının da ele geçirilmiş olmasında.”

Bu kez Özden’in İstanbul’da kalaşnikof ve başka delillerle yakalandığını söyleyen Soylu, “Çok vahim saldırı planları ele geçirdik. Ayasofya ile ilgili DEAŞ’ın saldırı planının yanı sıra İstanbul Taksim’deki LGBT derneklerine de saldırı planlıyorlarmış Nagehan Hanım. Taksim’in ortasındaki bu dernekleri hedef alacaklarmış. Bu planları yaparlarken çok geniş çaplı ve iyi düşünülmüş bir operasyon ile suçüstü yakaladık” dedi.

Soylu ayrıca, “Çok titizlikle büyük bir operasyon yürütüyoruz. Önümüzdeki günlerde başka kritik isimlere de ulaşacağız" diye konuştu.