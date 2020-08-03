Soylu: Hakkari'deki kazanın sebebi fren boşalması

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 6 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya dair İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada kazaya, aracın freninin boşalmasının neden olduğunu söyledi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Tesisleri önündeki trafik denetleme noktasında incelemelerde bulunan Soylu, burada yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı süresince arife gününden önce başladıkları yol kontrollerinde 162 bin personelin görev aldığını söyledi.

Soylu, "Bugün sabah ne yazık ki müessif bir kaza yaşadık. Hakkari'de pikniğe giden öğretmenlerin de içinde olduğu bir grup, maalesef ilk aldığımız bilgi araçlarındaki frenlerin boşalması sebebiyle olduğu. Aslında nitelikli de bir araçları vardı ama böyle bir kazayla karşı karşıya kaldık. Allah rahmet eylesin" dedi.