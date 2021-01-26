'Soylu gerilimi fitili ateşledi' iddiası: Dört bakan değişikliği...

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023 seçimleri öncesinde bir kabine revizyonu gerçekleştireceği iddia ediliyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile girdiği “tartışmanın” revizyonun fitilini ateşlediği ileri sürüldü.

Soylu’nun kabinde yerini koruyacağı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aile, Sosyal ve Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün değişebileceği ileri sürüldü.