Soylu, genelgeyi böyle savundu: Cep telefonlarından önce adalet tecelli etmiyor muydu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'ses ve görüntü kaydı alınmaması' ile ilgili genelgeye ilişkin açıklamada bulundu.

CNN Türk canlı yayınına katılan Soylu, şunları söyledi:

"Ben yine çok objektif bir değerlendirme yapıyorum orada. Kişisel Verileri Koruma Kurulu var. Öbür tarafta da Danıştay var. Burada müracaat etme hakkı esas. Ama diyorsanız ki herkes polisin karşısına geçsin, polis bir işlemi yaparken veya tapucu bir işlemi yaparken veya bir memur bir işlemi yaparken, hatta siz yolda yürürken... Hanımefendi siz yolda yürürken birisi gelip sizi telefonla taciz ederse... Buradaki arkadaşlarımız aynı yorumu yaparlar mı acaba? Peki siz bundan mutlu mu olursunuz? Memnun mu olursunuz? Bu doğru bir şey değil. Beni bağışlayın ama bu normal bir insan davranışlı değil. Anlaşılıyor ki dünyada cep telefonları olmadan adalet tecelli etmemiş bu zamana kadar. Yani hiç bir zaman tecelli etmemiş..."

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı genelgede, eylemlerde cep telefonu ile ses ve görüntü alan kişilerin engelleneceği ve haklarında yasal işlem yapılacağı belirtilmişti.