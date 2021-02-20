Soylu 'Gare'ye giden vekil' diye hedef gösterdi, yanıt geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in Gare bölgesine gittiğini iddia etti.

A Haber'e çıkan Soylu, şöyle konuştu:

"Anneler niye Diyarbakır HDP İl Binası’nın önünde oturuyor? Çocuklar oradan dağa gönderiliyor. Esenyurt’ta, Batman’da Aydın’da neden o resimler çıktı? Sadece gençlerin olduğu odalarda bu fotoğraflar var.

2017 yılında terör örgütüne katılan bir kişi bundan yaklaşık kısa bir süre önce bizim iknamız sonucu Türkiye’ye teslim oldu. Ailesinin de katkısı oldu.

Bunlar geldikleri zaman, terör örgütününü en büyük korkusu bunlarla yapmış olduğumuz mülakatlardır. Bu mülakatların içerisinde, tespit ettiğimiz bir süreç oluştu.

2017 yılında bu ilk önce Nusaybin ve Kızıltepe’ye geliyor. 2017’nin başında sosyal medyadan sosyal medyadan tanıştığı birinin kendisini ikna etmesiyle terör örgütüne katılmayı kabul ediyor.

Ardından hemen kendisine hemen bir telefon numarası veriliyor. Kendisine verilen telefon numarası veriliyor. O da Siirt eski Milletvekili Hatice Kocaman. Onun yol göstermesiyle beraber terör örgütüne katılıyor.

Bazen Gara’ya bazen Mahmur’a gidiyor. En nihayetinde Gara’ya gidiyor. Ve ne kadar kaldığını söyledikten sonra yanındaki ‘bunu tanıdın mı’ diyor. HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir var.

Terör örgütünün Kandil için kod adı Avrupa’dır. Son dönemde orası için bu ifadeyi kullanıyorlar."

'Kocaman bir yalan ve iftira'

Soylu'nun sözleri üzerine HDP'li Taşdemir, "Bu ülkenin İçişleri Bakanı güya bir kişinin anlatımlarına dayanarak ismimi veren bir açıklama yaptı. Bunun kocaman bir yalan ve iftira olduğunu göstereceğiz." dedi.