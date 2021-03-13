Soylu evi basılıp darp edilen CHP'li başkanı aradı, 'hakkınızı helal edin' dedi

CHP Hazro İlçe Başkanı Turgut İncel'in evinin 'yanlışlıkla' basılması ve darp olayı sonrası Süleyman Soylu'nun İncel'i aradığı öğrenildi.

Haber Merkezi

Diyarbakır'da CHP Hazro İlçe Başkanı Turgut İncel'in evini özel harekatçılar basmış, İncel'i ve ailesini darp etmişti. Daha sonra polis ekipleri "yanlış ihbar" diyerek evden ayrılmıştı.

Tepki çeken olaya ilişkin Sözcü'ye konuşan Turgut İncel, "Yaşanan olayın duyulması sonrasında İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu beni telefonla arayarak üzüntülerini dile getirdi. Benimle ve eşimle görüşerek ‘hakkınızı helal edin' dedi. Olayla ilgili tahkikat başlatılacağını ve takipçisi olacağını söyledi. Çok mutlu oldum kendisine teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Diyarbakır Valiliği’nden olaya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

"Şüpheli U.İ isimli şahsın ikametinde arama yapıldığı esnada aynı katta bulunan ve CHP Hazro İlçe Başkanı Turgut İncel’e ait olduğu anlaşılan ikametin kapısının açılması üzerine bu ikamete de kontrol ve görüşme amaçlı girilmiş bilahare ikametten çıkılmıştır. Arama izni olmadan ikamete girilmesi iddialarıyla ilgili gerekli soruşturma süreci başlatılmıştır."

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