Soylu: Bu topraklar, idarecilik yapması kolay topraklar değil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mülki İdare Amirliği'nin 'İdareciler Günü'nü kutladı. Vali ve kaymakamlara "her ne olursa olsun saygıda kusur edilmediğini" söyleyen Soylu, "Çünkü temsil ettiği makamın devlet olduğu bilinir ve devlet kutsaldır" dedi.

Mülki idare amirlerinin salgın döneminde süreci "büyük bir maharet ve dikkatle" yönettiğini belirten Soylu "Batıda gördüğümüz market yağmalama sahnelerini, hastanelerdeki perişanlığı bize göstermemişlerdir" ifadesini kullandı.

"Bu topraklar, idarecilik yapması kolay topraklar değildir" diyen Soylu "Terör, deprem, uyuşturucu, kitlesel göç gibi pek çok küresel sorunla uğraşırken, bir yandan da darbe ve vesayet gibi varlığımızı hedef alan tehditlere karşı da uyanık olmak gerekir. 15 Temmuz ihanetinin başarısız olmasında en önemli sebeplerinden biri, bu ülkenin vali ve kaymakamlarının dirayeti, becerisi ve köklü meslek geleneğinden gelen ferasetidir" diye belirtti.