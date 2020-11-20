Soylu: Bizim ayarımızı bozmasınlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de iki köy arasındaki husumetin sona erdirilmesi için Geçitli'de bir okul bahçesinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada "Şükürler olsun Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun her noktasında huzur var" dedi.

Soylu "Türkiye'nin değiştiğinden ve dönüştüğünden haberi olmayanlar salonlarda, oturdukları koltuklarda Hakkari'den haberi olmayanlar, yapılan bu mücadelenin farkında olmayanlar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonundan haberi olmayanlar üfürüyorlar. Onlar üfürecekler, biz işimize bakacağız. Bu topraklarda bir tek terörist kalmayacak. Allah'a yemindir, size de yemindir, namus sözüdür, şeref sözüdür" diye konuştu.

Soylu şunları kaydetti:

"Biz istiyoruz ki, benim kıymetli Cumhurbaşkanım istiyor ki Irak'a da Suriye'ye de Libya'ya da Karabağ'a da Kıbrıs'a da Balkanlar'a da etrafımızdaki coğrafyaya da huzur gelsin. Biz Müslüman milletleriz. Bizim ancak dünyaya iyiliğimiz dokunur. Biz iyilik medeniyetinin insanlarıyız. Bir çete, bir terör örgütü, mağaralarından çıkamayanlar bizim ayarımızı bozmasınlar, bozamıyorlar da şükürler olsun. Kürt kardeşlerimiz bu ülkenin çimentosudur. Kim ne derse desin, kim ne ortaya koyarsa koysun. Birlikte bugüne kadar büyük işler başardık. Bağımsızlığımızı aldık, namusumuzu kurtardık. Ay yıldızlı bayrağımızı her yerde var. Bize imreniyorlar."