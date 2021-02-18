Soylu: Bir imkansızı başarmanın mutluluğu içindeyim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu jandarmanın ve polisin ayrı telsiz sistemleri olduğunu, bunları birleştirmek için 3-4 yıl çabaladıklarını belirterek "Bir imkansızı başarmanın mutluluğu içindeyim. Birleştirilemez denilen yazılımlar birleştirildi" dedi.

Ankara'da düzenlenen Afet Eğitim Yılı Bakanlıklar Arası İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde konuşan Soylu şunları söyledi:

"Bir afet anında ya da ülkemizin tamamını kapsayabilecek bir risk halinde, ülkemizin bir başından bir başına aynı iletişimi sağlayabileceğimiz bir modeli kurmakla yükümlüyüz. Evet TSK’nın bir modeli var. Ama bunu alternatifle desteklememiz gerektiğini düşündük. Birçok kuruma müracaat ettik. Polisimizin, jandarmamızın, sahil güvenliğin telsizleri var. Altyapıları, yazılım kodları birbirinden farklı. Birbirleriyle konuşmaları mümkün değil. 3-4 yıldır gayret gösterdik. Herkes elinden geleni yaptı ama sonuç alamadık Jandarmanın, polisin ayrı telsiz sistemleri vardı. 81 ilde Güvenlik Acil Merkezini kurduk, bize belli bir süre sonra cevap verdiler. Bir imkansızı başarmanın mutluluğu içindeyim. Birleştirilemez denilen yazılımlar birleştirildi. Kurarken de her kurum ayrı bir öncelik belirleyerek kurmuştu. Dün itibariyle arkadaşlarımız Ağrı’daki, buradan direkt ulaşabileceğimiz, sistemi bize yaptı. ‘İki telsizi birbirine bağlayın…’ O sistem ilkel bir sistemdi… Şimdi şükürler olsun birbiriyle konuşturabileceğimiz sistem geliştirildi."