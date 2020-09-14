Soylu AYM Başkanı’nı hedef aldı: Madem özgür bir ülkeyiz, korumaya gerek yok, işe bisikletinle git

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) şehirlerarası yollarda yapılan eylemleri yasaklayan kanunu iptal etmesine ilişkin "Madem özgür bir ülkeyiz, polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanı, kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım, sen var mısın?" dedi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen “Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu” açılış töreninde konuşan Soylu AYM kararlarını hedef aldı.

AYM’nin şehirlerarası yollarda yapılan eylemleri yasaklayan kanunu iptal ettiğini hatırlatan Soylu, karar nedeniyle AYM Başkanı Zühtü Arslan'ı ve AYM üyelerini hedef alarak şunları söyledi:

"Anayasa Mahkemesi karar veriyor. Güvenlik soruşturmasını kaldırın, ne olacak FETÖ'cüler girsin, PKK'cılar girsin, ne olacak… Anayasa Mahkemesi Başkanı'na buradan söylüyorum. Madem özgür bir ülkeyiz, ana caddelerde, sokaklarda özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını geçen gün onayladınız. Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. Hadi git gel, özgürüz ya. Tamamen her şey güvenlik altında ya, hadi git, niye polis koruma alıyorsun, niye eskortlarla geziyorsun o zaman? Ben varım, sen var mısın? Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanı, kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım, sen var mısın? Biz buralardan gideriz ama bu ülke büyük bir mücadele içerisinden geçiyor. Ayağımızı topal bırakmayın. Bizi naçar bırakmayın, zorluk içerisinde bırakmayın ne olursunuz ya yapmayın, etmeyin bu ülkeye. Ne olursunuz yapmayın. Son aldığınız karar; 'bütün şehirlerarası yollar her türlü eylem ve etkinliğe açıktır.' Açarız, dertlerini Anayasa Mahkemesi Başkanı'na anlatsınlar."