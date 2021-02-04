Soylu: Amerika’nın 15 Temmuz’un arkasında olduğu apaçık ortada

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP'ye yakın isimlerden Hürriyet yazarı Nedim Şener'e açıklamalarda bulundu.

Soylu, 15 Temmuz'un arkasında ABD'nin bulunduğu, eski ortakları Cemaat'in kendilerini 'Müslümanlık’, ‘Türkçe’, ‘bayrak’ gibi kelimelerle aldattığını söyledi.

LGBT'lere yönelik saldırısını "Şimdi LGBT’yi ortaya koyuyorlar. Bu bizim topraklarımızın bir değeri değil" sözleriyle sürdüren Soylu, Gezi korkusunun sürdüğünü de ortaya koydu.

'Amerika'nın etkin olduğu her yerde FETÖ olduğunu gördüm'

Ne kastettiğim belli, yaptığım açıklamanın hemen arkasından söylüyorum. Orada söylediğim çok açık bir şey var, ben bunu defalarca söyledim. 15 Temmuz’un hemen ardından 24 saat geçmeden 16 Temmuz günü saat 16.00-17.00 gibi Kahraman Kazan’a, şehitlerin cenazesine giderken, telefonda televizyonlara açıklama yaptım. ‘Bu darbenin arkasında Amerika vardır’ dedim. Biz 1960 darbesinin arkasında Amerika olduğunu uzun yıllar sonra dönemin İngiliz belgelerinden öğrendik. 1980 darbesinin arkasında Amerika olduğunu, ‘Bizim çocuklar başardı’ sözünden sonra anladık. 28 Şubat’ın arkasında kimler olduğu belli. Ben 20-30 yıl geçmeden bu darbenin arkasında Amerika olduğunu söyleyip tarihe bir not olarak bıraktım. Bugün değil, 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 24 saat geçmeden söyledim. Ondan sonra ben İçişleri Bakanı oldum. İçişleri Bakanı olduktan sonra Amerika’nın etkin olduğu her yerde FETÖ olduğunu gördüm.

'LGBT bizim topraklarımızın bir değeri değil'

Orada bir başka şey söylüyorum: Bir, FETÖ şeytani bir örgüttür. İki, istihbari bir örgüttür. Üç, bir terör örgütüdür. Dört, bir iletişim aygıtıdır. Dört özelliğini söylüyorum. Bunun bir başka özelliğini söylüyorum: FETÖ İslam’ı başkalaştırmak için icat edilmiştir. İki, PKK da İslam’ın en güçlü olduğu alanlardan birisi olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden İslam’ı kazımak için icat edildi. Ayrıca DEAŞ da İslam’ı tahrip etmek için icat edilmiştir. Ve bunların hepsini icat eden aynı unsurdur. Şimdi LGBT’yi ortaya koyuyorlar. Bu bizim topraklarımızın bir değeri değil.

'Müslümanlık, Türkçe, bayrak gibi kelimelerle bizi aldattılar'

15 Temmuz’un arkasında sadece FETÖ mü var, sadece o mu yaptı, hayır. Sadece 15 Temmuz olarak değil, Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetleri’nde ne işi var, ne yapıyor? Kim kimin ülkesine böyle bir yapıyı sokar? Ha, bizi aldattılar, ‘Müslümanlık’, ‘Türkçe’, ‘bayrak’ gibi kelimelerle, herkesin hoşlanacağı söylemlerle faaliyette bulundular ve bunu Amerika iyi yönetti, Avrupa da bu işe teşne oldu, neticede 15 Temmuz’u yaptılar.

'Amerika'nın 15 Temmuz'un arkasında olduğu ortada'

Amerika’nın 15 Temmuz’un arkasında olduğu apaçık ortada. Onların talimatıyla bunu icra eden de FETÖ idi. Uluslararası desteğe örnek vereyim: Interpol bir tane başvurumuzu kayda almıyor. Yüzlerce başvurumuzu kabul etmediler. Biz de artık Interpol’e yazmıyoruz bile çünkü onları koruyorlar. Uluslararası sistem bunun arkasında olmasa, bunu korumasa ayakta kalabilirler mi? Cinayete kim azmettirdiyse katili de o korur. Azmettiren adamını koruyor.”

'İkinci Gezi ihtimali 100 üzerinden sıfır'

Böyle bir ihtimal var mı? 100 üzerinden sıfır. Buna müsaade etmeyiz. Evet, bazı siyasetçiler kaşıyor, terör örgütleri böyle bir havayı kullanmayı istiyor ama bu bizim yönetemeyeceğimiz bir süreç değil.

Boğaziçi'nde gözaltına alınanlara 'terörist' demesine ilişkin: Orada terörist derken iltisaklı, irtibatlı demek istedim. Şöyle: Bunlar DHKP-C ile iltisaklı, birçok eyleminde alınmış kişiler. Örgütsel ilişkisini ortaya koyduğumuz kişiler, hakkında daha önce mutlaka bir işlem yapılmış kişiler. Bunun içinde DHKP-C var, TKP-ML gibi örgütlerin açık alan eylemlerine katılan isimler. Bu örgütlerin etkinliklerine katılan, irtibatları ve iltisakları olan kişileri kastettim.