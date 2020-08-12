İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da "Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu Açılış Programı"na katıldı.
Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, "1448 personelimizle Amanoslar'da bu sabah itibarıyla Yıldırım-5 Operasyonu başlatıldı" dedi.
Soylu: Amanoslar'da bu sabah itibarıyla Yıldırım-5 Operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanı Soylu, '1448 personelimizle Amanoslar'da bu sabah itibarıyla Yıldırım-5 Operasyonu başlatıldı' dedi.
Haber Merkezi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da "Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu Açılış Programı"na katıldı.
Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, "1448 personelimizle Amanoslar'da bu sabah itibarıyla Yıldırım-5 Operasyonu başlatıldı" dedi.