SÖYLEŞİ | Yunanistan ve Britanya'da kadın mücadelesi

soL TV’nin Dünyanın Politikası programı 8 Mart vesilesiyle uluslararası kadın mücadelesini konu aldı. Programa, Uluslararası Demokratik Kadın Federasyonu’na üye iki kadın örgütünün temsilcisi konuk oldu. Programda 8 Mart’ın ve emekçi kadınların sosyalizm mücadelesinin Britanya ve Yunanistan’daki yansımaları ele alındı. Programın konukları Yunanistan Kadın Federasyon’ndan (YKF-OGE) Theo Dalmara ve İngiltere Ulusal Kadın Meclisi’nden (NAW) Liz Payne oldu.

Pandemi sürecinde eşitsizlikler görüyoruz fakat bir yandan daha fazla mücadele de görüyoruz. Bugün, özellikle ülkenizdeki kadın mücadelesi ve örgütlerinizin gündemi üzerine konuşmak istiyoruz. İlk sorum örgütlerinizle ilgili olacak. İki ülke de işçi sınıfı ve emekçi kadınlar bağlamında dünyayı değiştiren tarihsel mücadelelere sahip. Sormak istediğim ilk şey, ülkelerinizdeki tarihsel mücadeleleri düşünerek, kısaca örgütlerinizden bahsedebilir misiniz? Örneğin örgütleriniz ne zamandan beri mücadelede ve Uluslararası Demokratik Kadın Federasyonu’nda aktifler? Belki biraz da şu andan bahsedebilirsiniz: Nasıl örgütleniyorsunuz, şehirler ve yerellikler aracılığıyla mı yoksa iş yerleri aracılığıyla mı?

Liz: Ulusal Kadın Meclisi’ni programınıza davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Biraz örgütümüzden bahsedeyim. Ulusal Kadın Meclisi, 1952 yılında Uluslararası Kadınlar Günü’nde kuruldu. Gelecek yıl örgütün 70. yılını kutlayacağız, şimdiden planlamaya başladık.

İngiltere’deki Uluslararası Kadınlar Günü Komitesi aracılığıyla çalışmalar başladı, ki Britanya’da bu örgüt, kadınların mücadelesinin tarihine dayanıyor, ilerici, sol bir mücadeleye dayanıyor. Örneğin Slyvia Pankhurst gibi kadınların emekleri, onun 1928’de kadınların oy hakkı ile ilgili yaptığı çalışmalar var geçmişte.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Uluslararası Kadınlar Günü Komitesi olarak aktiftik ve 1945’te Uluslararası Demokratik Kadın Federasyonu’nun ilk toplantısına İngiltere’den delege gönderdik ve o zamandan beri beraber çalışıyoruz. Mükemmel bir örgüt olduğunu düşünüyoruz ve aslında çalışmalarımızın kökeni bu uluslararası bağlama dayanıyor.

1952’deki kuruluş toplantısına İngiltere’nin her bölgesinden 1400 kadın katıldı ve o gün Londra’da buluştular. Mücadelenin temelinin ne olduğunu söyleyen bir bildiri yayınlandı. Burada barışın esas olduğunu, sorunların çatışma yoluyla değil barış yoluyla çözümlenmesi gerektiğini, silah ticaretine son verilmesi gerektiğini, barış olmadan kadınlar, aileler, erkekler için eşitlik ve adalet olamayacağını ve sosyalizm mücadelesi verilemeyeceğini söyledik. 1952’de ayrıca şunları da söyledik: Hiçbir ülke kadınlara yaşamın her alanında, ekonomik, politik, toplumsal ve kültürel alanlarında eşit fırsatlar vermeden bir ilerleme sağlayamaz. Kadın hakları, kadınların sesinin duyurulması Ulusal Kadın Meclisi’nin desteklediği diğer başlıklardan biriydi. Bunun dışında çocukların geleceği için mücadele edilmesi, çocuklar için eğitim ve sağlıkta fırsat eşitliği ve her yönüyle sağlıklı, üretken bireylerin yetiştirilmesini de önemli buluyoruz.

Tabii ki tüm bu mücadeleler erkeklere saldırganlıkla değil, sınıfa dayalı mücadeleler. Değiştirmemiz gereken şey sistemin kendisi. Her ne kadar erkekleri davranışlarını değiştirmelerine zorlamalıysak da bu bir erkek karşıtı mücadele değil. Bu bir işçi sınıfı mücadelesi, işçi sınıfını bu mücadeleye kazanma hareketi.

Şu anda nasıl örgütlendiğimizden de kısaca bahsedeyim.

“Kız Kardeşler” isminde bir dergimiz var. Buradaki vurgu kız kardeşlerin ırkçılığa ve cinsiyetçiliğe son vermek üzere dayanışma içinde olmaları. Her şeyi birlikte, enternasyonalist bir biçimde yapabileceğimiz vurgusu. Dergimiz ve web sitemiz var, düzenli toplantılar, sergiler düzenliyoruz. Emek hareketi neredeyse biz de oradayız.

Yerel örgütlerimiz var ve yerelde bizleri destekleyen örgütler var. Sendikaya bağlı kuruluşlardan ve benzer amacı olan kuruluşlardan birçok üyemiz var. Benzer şekilde, mücadele etmemiz gereken şeylerle güçlü bir şekilde savaştığını bildiğimiz kuruluşlarla da bağımız var. Nükleer silahsızlanma kampanyasına destek veriyoruz örneğin, bu ve benzerlerinin kadınlar ve çocuklar için verilen mücadelede önemli olduğunu düşünüyoruz.

Bunlar söylemek istediğim önemli noktalardı. Bunların dışında örgütümüzü tüm Britanya’da, tüm platformlarda konuşmalara katkı sağlayan olarak, sendikalarda, barış kampanyasında, kısacası bizi her yerde bulabilirsiniz. Örgütümüzü kurulduğu 1952’den beri, hareketimizin yüz yıldır desteklediği her şeyin arkasında bulabilirsiniz.

Theo: Temsil ettiğim Yunanistan Kadın Federasyonu (YKF - OGE) hakkında birkaç sözle başlamama izin verin.

45 yıl önce, 7 yıllık diktatörlüğün hemen ardından kurulmuş radikal bir kadın örgütüdür. Daha sonra katılan kadınlar, halk katmanlarında kadınların eşitlik ve haklarının önünü açmaya kararlıydı.

Kadın eşitsizliğinin tüm yönleriyle ilgileniyoruz. Mücadelenin ön saflarında yer aldık ve kadınların hayatlarının her alanında karşılaştıkları tüm engellerle mücadele ettik.

21. yüzyılın şartlarına göre, iş-annelik-eğitim-boş zamanlarında, halk katmanlarında kadınların güncel ihtiyaçları ve toplumsal hayata katılımları ile ilgili taleplerin karşılanması için mücadele ediyoruz.

YKF-OGE, ülkemizde kadınların kazanımlarını tescil ettirdi. Bu tür kazanımlara bir örnek, aile hukukundaki gelişmeler ve kürtajın yasallaştırılmasıdır.

Ancak, derneklerimiz ve gruplarımız tüm kadınlara hitap etmemektedir. Burjuva kadınlar, büyük şirketlerde CEO olarak tabir edilen kadın yöneticiler, kadınların maruz kaldığı çifte baskıyı aynı şekilde deneyimlemiyorlar. Üstelik sömürüyü destekliyorlar. Gördüğünüz gibi, bu kadınlar fiilen bize karşı duruyorlar!

İşçi sınıfından kadınlara, işsizlere, serbest meslek sahiplerine, yoksul köylü kadın çiftçilere, genç annelere, emekçi ailelerin kız öğrencilerine, emeklilere, göçmenlere ve mültecilere sesleniyoruz. Mahallemizin, şehirlerimizin, köylerimizin kadınlarına sesleniyoruz. Onları kolektif ve örgütlü mücadeleye davet ederek sahip olmaları gereken her şeyi sahiplenmeye davet ediyoruz, fakat onlar AB ve iş gruplarının çıkarlarına hizmet eden hükümetler tarafından yoksun bırakılıyorlar.

Daha özgül olarak şunlar için mücadele ediyoruz: Tüm kadınlar için istihdam ve sigorta haklarına sahip, sürekli ve istikrarlı çalışma hakkı ve ihtiyaçlarını karşılayacak bir maaş. Anneliğin devlet tarafından tam olarak korunması; kadınların özel biyolojik ihtiyaçlarının yanı sıra ailelerinin, yani çocukların ve yaşlıların ihtiyaçlarının ücretsiz kamusal sosyal hizmetlerle karşılanması. Boş zamanlarının ilgi alanlarına göre yaratıcı kullanımı ve sosyal faaliyet ve sendikalara katılımları.

Elbette, YKF-OGE şöyle sorunlarla da ilgileniyor: Kadına yönelik her türlü şiddet. “Bir yaşam biçimi olarak” uyuşturucu bağımlılığı. "Benim bedenim, benim kararım" adı verilen örtü altında desteklenen bir meslek olarak fahişeliğin yasallaştırılması.

Son olarak, ABD'nin, NATO'nun, AB'nin, her türlü emperyalist mekanizmanın saldırı ve ablukalarına maruz kalan halklarla ve kadınlarla dayanışma içindeydik ve hâlâ dayanışma içindeyiz.

YKF, savaşları, yoksulluğu, mülteciliği yayan tüm emperyalist planlara karşı mücadele içinde. Avrupa Bürosu Koordinatörü olarak 2007'den beri Uluslararası Demokratik Kadın Federasyonu’na katılımımız tam da bu amaca hizmet ediyor.

Sizlerin de belirttiği gibi kadın mücadelesinde birçok başlık olduğunu biliyoruz. Hangi konularda daha çok kadını mücadeleye kazandığınızı ve hangi konularda mücadeleyi büyüttüğünüzü merak ediyoruz. Bir de bu 8 Mart hakkında, özellikle 8 Mart hakkında, özel bir gündeminiz ya da başlığınız olup olmadığını…

Liz: Bu 8 Mart açısından, tabii ki tüm kadınların aklındaki konunun, ki bunu uluslararası olarak da görüyoruz, Covid-19 pandemisi olduğunu biliyoruz. Belki de daha önemlisi pandemi sonrası kadınların geleceği. Fakat bunu konuşmadan önce kısaca bahsetmek istiyorum ki, pandemi olmadan önce de, 2019’dan beri ilerleyen ve kadınların hayatını etkileyen büyük bir ekonomik kriz vardı. Kapitalizmin sistemik, periyodik ekonomik krizlerinden biri, kadınların halihazırda fazlasıyla olumsuz etkilenmiş olan hayatlarına pandemi yokken de gölge düşürüyordu. Pandemi ve pandemi kötü yönetimi, kadınları hayatın her alanında korkunç bir şekilde etkiledi.

Bu 8 Mart’ın gündemi kesinlikle Covid-19 pandemisi sürecinde kadınlar ve buradan nasıl ilerleyeceğimiz olacak. Britanya'da kadınlar hâlâ emek piyasasında var olmaya çalışıyor ve bu arada en az ödenenler arasında yer alıyorlar. (İngilizce’de) 4C adını verdiğimiz en düşük maaşlı sektörler. Bakım (caring), yemek servisi (catering), büro ve idare işleri (clerical & administration) ve temizlik (cleaning). Başka sektörler de var. Ama bu alanlarda geleneksel olarak kadınlar çalışmakta ve de çok düşük ücret alıyorlar. Pandemi sürecinde gördük ki, çocuk bakımı, sağlık ve sosyal hizmetler alanında çalışanların çoğu, %75-80 civarı kadınlardan oluşmakta. Ve “temel bakım verenleri” düşünecek olursak, ki bunların sayısı Britanya’da birkaç milyon civarında, ülkede en az ücret alan kesimlerden biri bu çalışanlar. Ve bu en az ücret alan bir milyonluk kesime baktığımızda, %98’inin kadın olduğunu görüyoruz. Yani bu çok çok kötü bir durum. Kadınların elbette aldıkları hizmetler özellikle son on yıldır sağ hükümetler ve kemer sıkma politikaları tarafından yok edildi. Kadınlar çalışmak zorundaydı, virüse maruz kaldılar, ihtiyaçları gereğince karşılanmadı, evde ve işte çifte yük taşımak zorunda kaldılar ve tabii ki karantina zamanında daha önce görülmemiş düzeyde aile içi şiddete maruz kaldılar ve ben bunun daha başlangıcını bile yeterince bildiğimizi düşünmüyorum. Pandeminin ardından çok korkunç şeyler ortaya çıkacak.

Yani kadınlar topluma ve bireylere yönelik bakım hizmetlerinde, kamusal hizmetlerde ön plandalar ve yükü onlar taşıyor. Britanya temel olarak dünyadaki en zengin ülkelerden biri, sanıyorum beşinci ya da altıncı en zengin ülke, emperyalizmin kalbi. Ve hiç de bu şekilde olmak zorunda değildi.

“Kadınlar İçin Bir Tüzük (A Charter for Women)” kampanyamız için çok destek aldık. Kadınların toplumda, iş yerinde, emek hareketinde taleplerini dile getiren bir tüzük bu. Yakın zamanda gözden geçirildi. Daha önce ayrı bir örgüttü, Ulusal Kadın Meclisi bu örgütü destekledi, kaynağı solda yer alan kadınlardı, sendikal hareketler tarafından desteklenen bir hareketti. Burada bitireyim, ancak özellikle vurgulamak istiyorum ki, barış, eşit ücret, annelik ve çocuk bakımı ve ideolojik engellerle mücadele konusunda kampanyalarımıza devam ediyoruz ve çok da destek alıyoruz.

Theo: Daha önce de belirttiğim gibi, kadın eşitsizliğini yoğunlaştıran tüm ayrımcılıklarla, tüm halk katmanların yer alan kadınların hayatının her yönüyle ilgileniyoruz. Karşılaştığımız kadınlara hayatta militan bir tavırla kolektif değerleriyle ilham vermek ve asıl düşmanlarının işgücünü sömüren ve kârlarını 2-3 katına çıkartan iş grupları olduğunu fark ettirmek istiyoruz.

YKF-OGE, kadınların erkeklerle eşit koşullarda sosyal ve ekonomik faaliyetlere katılmalarına olanak tanıyan koşulları koruyacak bir toplum için, sömürünün ve baskının olmadığı bir yaşam mücadelesine katılmaya çağırıyor.

Eylemimizin arkasındaki itici güç budur! YKF - OGE’nin militan eylemi, onlarca sendika, serbest meslek, tarım ve öğrenci derneklerinin eylemiyle buluşuyor. Güçlerimizi birleştiriyoruz; ortak talepleri dile getiriyoruz. Geçtiğimiz yıl 8 Mart'ın yıldönümünde yaptığımız gibi militan girişimlerde bulunuyoruz ve bu da Atina'daki AB Ofisi'ne bir protesto kararı vermekle sonuçlanmıştı.

Bu yıl sendikalar, serbest meslek dernekleri ve tarım dernekleriyle ortak adımlarımızı kararlaştırdık. Bu yüzden 8 Mart'taki kampanyamız sağlık konusuna odaklanıyor.

Bu algıya dayanarak, kadınların modern ihtiyaçlarının tüm yönlerini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz.

Sloganımız: “Bireysel yolun sınırlarını kırıyoruz. Sağlık için kolektif mücadeleyi ve hakça bir yaşamı güçlendiriyoruz.” Tüm kadınlar ve aileleri için ücretsiz bir halk sağlığı sistemi için mücadele çerçevesini destekleyen bir slogandır.

Vurgumuz, kadınların ve çocukların hastalıkların önlenmesi, tedavisi, rehabilitasyonu ve sağlığın teşviki için özel ihtiyaçlarına hizmet edecek bir Temel Sağlık Hizmetleri Sistemi için verilen mücadeledir.

Militan girişimlerimiz, önceki dönemdeki eylemimizin devamı olarak her şehre, her mahalleye yayıldı.

Pandemi, hastanelerdeki ve birinci basamak sağlık kurumlarındaki ki burdaki ismi “Sağlık Merkezleri”, sefalet koşulları yarattı. Girişimlerimiz, ne "mevcut durumun aciliyetinde" ne de "hükümet yetkilisinin yetersizliğinde" yatan muazzam eksikliklerin nedenini ortaya koyuyor.

Bunun nedeni, AB ve Hükümetin bizim ve ailelerimizin sağlığını bir yandan devlet için bir maliyet, diğer yandan sağlık alanında faaliyet gösteren iş grupları için bir çıkar olarak gören politikasında yatmaktadır. Sağlık onlar için kârlı işletmeler kurmak için bir alandır ve salgın daha fazla kâr için başka bir altın fırsattı. Yani, aşağı yukarı bizim örgütlediğimiz şey bu.

Pandemi ve pandemideki koşullardan bahsetmiştik. Hepimizin bildiği gibi iktidar sınıfı temsilcileri ve hükümetler çeşitli yasaklar ve sınırlamalar getirdiler. Ve hepimiz biliyoruz ki bu yasaklar sermaye sınıfı yararına kullanıldı ve işçi sınıfı sağlığı ve yaşam koşulları için ise Theo’nun da belirttiği gibi dezavantaja dönüştü. Bu koşullarda planlarınızı, eylem-etkinliklerinizi nasıl yapıyorsunuz?

Liz: İngiltere’de hükümetin pandemi yönetimi gerçekten çok kötüydü. Anaakım medya bile, ki hükümet yanlısıdır, bu durumu pozitif bir şekilde lanse etmekte çok zorlanıyor. Ne olduğu şu: İş gruplarının, büyük şirketlerin kârları, insanların güvenliği, rahatı, iyiliği ve yaşamlarının önüne kondu. Emekçi halkın önüne kondu, ki söylediğimiz gibi önemli bir bölümünü kadınlar oluşturuyor. Kısıtlamalara gelince… Sizinle şu anda sıkı bir kısıtlama yapılan bir yerden konuşuyorum ve aşılanmama daha haftalar var. Bu koşullar, hükümetin de bildiği gibi, insanları normalde gerçekleştirilen toplantılardan, sokağa kalabalıkça çıkmaktan alıkoyacaktı ve tüm etkinliklere son verecekti. Kadınların birbirini desteklemek için, nasıl kampanyalar yürüteceklerini konuşmak için bir araya gelmelerini dahi engelleyecekti.

Fakat pandemi öncesine asla dönmeyeceğimizi söylemek isterim. Çünkü interneti nasıl kullanacağımızı öğrendik. Çevrimiçi etkinliklerin bizi nasıl buluşturacağını öğrendik, daha önceden olmayan bir şekilde. Başka bir ülkeye uçarak iki gün kaybetmeden toplantı yapabilmeyi öğrendik. Daha fazla öğrenmeye, ilişki kurmaya başladık ve bundan yararlanacağız. Şunu da söylemek isterim ki, kadınların bir araya gelmesine ve emekçi sınıfların bir kitle hareketi oluşturmasının önündeki en büyük engel, ki bu ülkenin buna çok ihtiyacı var, egemen sınıfın tam bir ideolojik set çekmesidir. Yaşadıkları tüm olumsuzlukların kendi kaderleri olduğu ile ilgili… Nasıl görünmeleri, ne giymeleri, ne yapmaları, ne söylemeleri, neyden şikayet edip neyden etmemeleri… Toplumdaki rolleri yeniden üretmek ve en nihayetinde aşırı sömürü…

Bunu çok iyi tanıyoruz. Bu son derece acımasız ve bu birçok kadının bakış açısını değiştiriyor. Yenilmeyeceğiz ve bununla mücadele etmek zorundayız. Bu büyük bir zorluk ama çokça da olanağımız var. Sosyalizm yolunda ilerlemeye inanıyoruz. Bu acımasızlık aynı zamanda egemen sınıf kendi krizini çözemediği için yaşanıyor.

Theo: Karantina ve diğer kısıtlayıcı önlemler, bilindik sorunların artmasına ve kadınların ve ailelerinin tüm haklarına yönelik saldırının yoğunluğuyla birleştiğinde, korku ve güvensizliği arttırıyor. Üyelerimizin bilincini, tutumunu ve eylemini de etkiliyor. Güçlerimizin nasıl hareket edeceğini karmaşıklaştırıyor.

Militan girişimlerimizle, ağızlarımız maskelerle kaplıyken bile bizim için çıkış yolunun kolektif taleplerde ve mücadelede olduğu mesajını vermeye çalıştık. Bu, hakları olan bir yaşam için umudumuzdur, ama aynı zamanda bu, kadınların eşitsizliğinin gerçek nedenlerine işaret etme yolumuzdur.

Geçtiğimiz dönem mitinglerdeki varlığımız emekçi kadınlara, genç annelere güç ve cesaret verdi.

1 Mayıs mitingine katılımımızla ifade edildiği üzere, radikal kadın hareketinin "örgütlü itaatsizliği" mesajını gönderdik… Politeknik direnişinin yıldönümünde; grev gösterilerinde; işçi sendikaları, serbest meslek sahipleri ve çiftçi sendikaları ile birlikte sağlık, eğitim, ulaşım eylem günlerinde... Mücadelelerimiz yasaklanamayacak.

Maskeli veya maskesiz… Emek gücümüzü sömürenlere ve onlara hizmet eden mekanizmalara, mücadelelerimizi "şiddet" ve "radikalleşme" adına suçlamak isteyen hükümetlere, AB ve NATO'ya karşı savaşmayı bırakmayacağız.

Radikalleşmeyi kınayarak, örgütlü halk mücadelesini karalamaya çalışıyorlar, aynı zamanda radikal taleplerimizi da yaftalamaya çalışıyorlar, çünkü mücadelemiz, sömürü ve baskı toplumuna sığmıyor.