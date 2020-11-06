SÖYLEŞİ | 'Tüm binaların deprem karnesi olmalı'

İzmir depreminin ardından İzmir'de yaşayan alanında uzman olan isimlerle yaptığımız söyleşilere devam ediyoruz. Depremin psikolojik etkilerini konuştuğumuz röportajın ardından dün de şehir planlaması üzerine söyleşmiştik.

Bugün İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar ile İzmir'in yapı stoğunun durumu ve bunun iyileştirilmesi için nasıl bir yöntem izlenmesi gerektiğini konuştuk.

Ayatar'ın sorularımıza verdiği yanıtlar şu şekilde:

Türkiye genelinde 20 milyonu aşkın yapı bulunuyor. Ayrıntılı bir yapı envanter çalışması var mı? Bilgilerin kısıtlı olduğu biliniyor. İzmir’in durumu nedir?

T.C. Başbakanlık Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Tarafından yayınlanan Ulusal Deprem Strateji eylem Planına göre 2017 yılına kadar tüm Türkiye'de yapı stoğunun envanterinin çıkartılması gerekiyordu ancak yapılmadı. İzmir‘de 2012 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi ile birlikte Balçova ve Seferihisar İlçelerinde bunu gerçekleştirebildik.

Deprem sonrası yapılması gerekenler neler? Vatandaşlara uyarılarınız neler olur?

İMO olarak öncelikle binaları hasar durumuna ile göre yorumlayalım:

Hasarsız: Yapınızı kullanıma devam edebilirsiniz. Yapınız depremden önceki güvenliğini sürdürmektedir. TBDY ( 2018) Bölüm 15 – Deprem Etkisi Altında Mevcut Bina Sistemlerinin Değerlendirilmesi ve Güçlendirme Tasarımı İçin Özel Kurallar çerçevesince inceleme yapılması önerilmektedir.

Az Hasarlı: Yapınızı kullanıma devam edebilirsiniz. Hasarlarınızın giderilmesi için onarım ihtiyacı bulunmaktadır. Bu bina hasar aldığı için bir başka depremde hasar alabilir. İncelenip onarım ile birlikte güçlendirme yapılması gerekebilir.

Orta Hasarlı: Yapınız kullanıma uygun değildir. En kısa zamanda TBDY ( 2018) Bölüm 15 – Deprem Etkisi Altında Mevcut Bina Sistemlerinin Değerlendirilmesi ve Güçlendirme Tasarımı İçin Özel Kurallar çerçevesince güçlendirme tasarımı yapılmalıdır.

Ağır Hasarlı: Yapınız kullanıma uygun değildir. En kısa zamanda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile irtibata geçiniz.

Yönteme dair ise şunu söyleyebilirim: Hasar raporu alındı ise, nasıl destek alınacağıyla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvurulmalı.“Hasar var ya da yok yapım güvenli mi” diye soruluyorsa, İTB sahibi bir İnşaat Mühendisine başvurulmalı, ardından İMO denetimine tabi tutulmalıdır.

Belediye Başkanı Tunç Soyer İzmir'deki tüm yapıların test edileceğini, hatta her bina için bir "deprem güvenlik kartı" oluşturulacağını söyledi. Bu çalışmayı da üniversite ve odalarla beraber yürüteceklerini belirtti. Siz bu öneri hakkında ne dersiniz, İMO'ya bu yönde bir bildirim yapıldı mı?

Biz bu çalışmaya her zaman hazır olduğumuzu iletmiştik. Bu konuya dair Başkanın beyanını medya kanalı ile izledik. En kısa sürede şubemizle iletişim haline geçeceklerini düşünüyoruz.

Bakan Kurum, Türkiye’nin en kapsamlı ‘kentsel dönüşüm’ projesini başlatacaklarını ilan etti. Kentsel dönüşüm projelerinin de deprem riskinin fazla olduğu yerlerden değil, genel olarak kentsel "rantın" en yüksek olduğu bölgelerden başladığını biliyoruz. Mevcut ekonomik ortamı da göz önüne aldığınızda yaşanacak dönüşüm hakkında öngörüleriniz nedir?

Öncelikle tüm binaların deprem riskini gösteren bir karnesi olması gerekir. Kentsel dönüşümünse vatandaşların hak kaybına neden olmayacak şekilde planlanmalı, yeterli mühendislik hizmeti alınarak denetim mekanizması da atlanmadan yapılmalı. Mühendislik hizmeti almamış, imar aflarından faydalanan binaların risk altında olduğu bilinmekte. Bu tür binaların yoğun olduğu bölgelerden dönüşüme başlanılması ve bölgede oturan vatandaşların sosyo-ekonomik durumlarının belirlenerek bölgenin afete dirençli hale getirilmesi gerekiyor. Yapılacak kentsel dönüşüm vatandaşı yerinden etmeden, yeri “soylulaştırma” dan yapılmalı.

Daha önce yaşanan kentsel dönüşüm uygulamalarına baktığımızda vatandaşın mağdur edildiği göz önüne alınırsa, vatandaşların kooperatif mantığı ile örgütlenmesinde fayda olacaktır diye düşünüyorum.

1999 depremleri deprem tartışmalarında bir dönüm noktasını oluşturuyor. 1999 depremlerinde yapı stoğumuzun güvenli olmadığı açığa çıkmıştı. İletişim altyapısı çökmüş, haberleşmek imkânsız hale gelmişti. Ulaşım yolları ve deprem toplanma alanlarının yetersizliği, kurtarma çalışmalarını sekteye uğratmıştı. 20 yıl sonra karşılaşılan manzara hakkında ne dersiniz? Sizce bu yaşananlar bir şeyleri değiştirebilecek mi?

Açıkçası daha önce envanter çalışmasına yönelik yaptığımız çağrıda yöneticilerin net irade ortaya koyması halinde İMO İzmir Şube olarak hazır olduğumuzu ilan etmiştik. Bu noktada, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer’in iradesini net olarak beyan etmesi, bizi İzmir için umutlandırdı.

İnşaat yapım sürecinde asıl özne olması gereken inşaat mühendisleri, siyasal iktidarın inşaat sektörüne yönelik politikaları neticesinde bir ara eleman statüsüne indirildi. Bu durum yapı stoğu bu kadar güvensiz olan bir ülkede ne anlama geliyor?

Bu bir sistem sorunu aslında. Mühendisliğe, bilime önem verilmemesi bunun başlıca sebebi. Dediğiniz gibi yapılarla ilgili özellikle İnşaat Mühendisleri ve tüm teknik elemanlar sürecin öznesi olmalı. Ancak mevcut şartlarda bahsettiğiniz politikalar yüzünden İnşat mühendisleri ara elaman statüsünde. Bir yapının projelendirilmesinden uygulamasına, işçiliğin ve malzemenin kalitesine ve denetimine kadar bir bütün olarak bakılmalı ve mühendislerin söz sahibi olması için yasal düzenlemeler yapılmalı. Mevcut haliyle, kağıt üzerinde sorumlu ama alanda yetkisiz pozisyondaki mühendisin kendi bilgi birikimi ile hizmet üretmesi mümkün değil.

İnşaat Mühendisleri Odası olarak, mühendislik hizmeti almadan, bilime ve mühendislik mesleğinin gereklerine dayanılarak üretilmemiş yapıların olmaması için bundan sonra nasıl bir strateji izlemeyi planlıyorsunuz?

Öncelikle yıllardır savunduğumuz yetkin mühendislik ve meslekte uzmanlaşma konularına daha da hız vereceğiz. Bunun yasallaşması yönünde konunun kamuoyunda gündeme gelmesi de önemli. Yapı üretimindeki tüm aktörlerin yetkinliğinin sorgulanıp özellikle denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi yönünde yapılacak yasal mevzuatta yapılması gereken değişimler için Meslek Odalarının söz sahibi olması gerekli.

Çok yakın zamanda üyelerimizin de katılımı ile “Nitelikli Eğitim İstiyoruz, İnşaat Mühendisliği Bölümlerine giriş için başarı sıralaması 50.000 olsun ve kontenjanlar azaltılsın” kampanyası düzenlemiştik. Bu noktada Oda Başkanlığımız tarafından YÖK’e açık mektup gönderilmişti. Bunun sonuçlarının alınması noktasında kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz.