SÖYLEŞİ | Sol Parti vekili Akbulut: Gri pasaportla kaçırılan en az 3 bin kişi var

Türkiye’den Almanya’ya sosyal projeler kapsamında gri pasaportlarla insan kaçakçılığı yapıldığına dair Almanya’da başlatılan soruşturma geçtiğimiz günlerde davaya dönüşmüş, ardından gri pasaport skandalıyla ilgili sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı açıklanmıştı. Türkiye kökenli Sol Parti (Die Linke) milletvekili Gökay Akbulut’un Federal Meclise verdiği soru önergesiyle başlayan bu süreç hakkında ve hem Alman basınına, hem de Alman kamuoyuna yansıyan boyutları hakkında sorularımızı Gökay Akbulut’a yönelttik.

AKP’li belediyelerin organizasyonlarıyla yüksek paralar karşılığında çok sayıda kişiye gri pasaport verildiği, Almanya´ya vizesiz girişlerinin sağlandığı ortaya çıktı. Akıllara bu kaçakçılığın öncesi de var mı sorusu geliyor, sizin bilginiz var mı?

Alman medyasında ilk kez Şubat ayında böyle bir haber çıkmıştı. Medyada çıkan somut iddiaları aydınlatmak için Federal Almanya Hükümetine sorular yönelttik. Daha önce de buna benzer olaylar ile ilgili Türkiye’den bize iddialar geliyordu. Sorularımızla birlikte bu olay Almanya’da önemli bir konu oldu. Almanya Federal Hükümetinin sorularıma verdiği yanıttan aldığım bilgilere göre Federal polis emniyet müdürlüğü, tüm gümrük memurlarını bu konuyla ilgili hassas ve daha dikkatli olmaya çağırmış. Federal polis, Ocak 2021'den beri Türk makamlarıyla yakın temas halindeymiş ve 25 Ocak 2021'de insan kaçakçılığı şüphesiyle ilgili merkezi bir soruşturma başlatmış ve incelenmesi için Bavyera Oberpfalz'daki Weiden savcılığına sunmuş.

Son günlerde bu konu ile ilgili bana insanlardan daha çok bilgiler ulaşıyor. Bana gelen bilgilere göre gri pasaport ve Almanya´ya vizesiz girişlerin ticareti birkaç senedir işleyen büyük bir proje. Gelen bilgilere göre bunun merkezinde AKP’liler var ve Türk devletinin bilgisi, desteği ve koruması ile işliyor.

Konuya ilişkin farklı iddialar var. Kaç kişi bu yollarla Almanya´ya gelmiş, nasıl gelebilmişler, geldikten sonra nasıl bir süreç işlemiş ve bu insanlar burada nelerle karşılaşmışlar? Konuyla ilgili bilgilerinizi aktarır mısınız bize?

Gün geçtikçe bize ulaşan bilgiler çoğalıyor. Şu an en az 3.000 kişinin bu yollarla Almanya’ya geldiğini tahmin ediyoruz. Şu anda sadece buzdağının ucunu görebiliyoruz. Gelenler arasında gerçekten çok yoksullar var. Birçoğu son paralarını, merkezinde AKP’li belediyelerin bulunduğu suç örgütüne vermiş. Bazıları siyası nedenlerden dolayı bu yola başvurmuş, bazıları ise kendisi veya ailesi için daha iyi bir gelecek yaratabilmek için. Tabii başka nedenlerden dolayı gelen de olabilir. İnşaatlarda sigortasız bir şekilde çalışan ve zor koşullarda yaşayanların sayısı oldukça yüksek.

Bu yolla geldiği tespit edilen insanlara yaptırım ne olabilir? Sizce suçlu kim?

Suçlu olanlar bu insanları göç yollarına zorlayan durumları yaratan siyasiler. Gelen yoksullara, siyasi nedenlerden göç edenlere yaptırım yapılmamalı bence. Ama mevcut yasalara göre yaptırım ile karşı karşıya kalırlar, eğer geliş şekli ve durumu net bir şekilde ortaya çıkarsa ve siyasi bir gerekçesi yoksa.

Konunun muhatabı Almanya ve daha fazla bilgiye erişerek özgün haber yapabilmek mümkünken, meselenin Alman basınında oldukça geç ve Türkiye haberleri referans alınarak işlenmesinin nedeni ne olabilir sizce?

Nedenini Alman gazetecilere sormak lazım. Alman medyasında ilk kez Şubat ayında böyle bir haber çıkmıştı. O haberden sonra neredeyse iki ay bu konu Almanya`da gündeme oturmadı, Türkiye`de haber yapılana kadar.

Almanya´ya giriş çıkışlarda pasaport kontrolleri yapılıyor. Bu kadar çok gri pasaportlunun ülkeye girmesi dikkat çekici bir durum ve istenildiğinde kolaylıkla tespit edilebilir. Gelenlerden bir kısmının iltica ettiğini, bir kısmının evlendiğini, çalışmaya başladığını okuduk. Devlet kurumlarının onayı dahilinde, gri pasaportla bu işleri hızlıca yapabilmeleri nasıl mümkün olabilir? Alman hükümetinin bu bilgiyi göz ardı etmeyeceğini ve habersiz olmadığını varsayarsak, sizce bu duruma göz mü yumuldu?

Almanya´ya giriş çıkışlarda sadece AB dışından giriş yaparsanız pasaport kontrolleri yapılıyor. Gri pasaportla gelenler bildiğim kadar otobüs ile geldikleri için başka bir AB ülkesinde kontrol edilmiştir, Almanya`da değil.

İltica etmek için gerekçesi varsa iltica edebilir. Çalışanlar yasadışı ve sigortasız çalışıyordur. Almanya`da 200.000 ile 600.000 tahmin edilen insan, farklı nedenlerden kağıtsız yaşıyor.

Hükümetin resmi kanallarından bir açıklama yapıldı mı? Bu yolla Almanya´ya gelenlerin sayısı binleri buluyor, belki de aşıyor. Ortada büyük bir sahtekarlık ve yolsuzluk var. Nasıl bu kadar gizli kalabildi bu iş? Hükümetin sessizliğini ve yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Almanya Federal Hükümetinin sorularıma verdiği yanıt var. Federal polis, Ocak 2021'den beri Türk makamlarıyla yakın temas halindeymiş ve 25 Ocak 2021'de insan kaçakçılığı şüphesiyle ilgili merkezi bir soruşturma başlatmış ve incelenmesi için Bavyera Oberpfalz'daki Weiden savcılığına sunmuş.

Uzun süre gizli kalmanın nedeni bence bu suç örgütünün Almanya`da ağının çok profesyonelce, dikkatlice bunu planlamasından kaynaklanıyor. Ama Almanya`da yapılanlar çorap söküğü gibi ortaya çıkar. Türkiye`de durum farklı, orada bence AKP`li devlet yetkililerinin parti arkadaşlarına ihanet etmesi beklenemez.

Federal Meclise soru önergesi vereceğinizi açıkladınız. Bu açıklamanızın nedenlerini ve içeriğini biraz açar mısınız? soru önergesinin bir sonuç getireceğinizi düşünüyor musunuz, hükümetin tavrı ne olur sizce?

Soru önergesini verdim, cevap da aldım, ama biz şu an buzdağın belki sadece ucunu görüyoruz. Tamamını görmek için elimden geleni yapacağım ve konu ile ilgili Federal Almanya Hükümetine yeni sorular soracağım.