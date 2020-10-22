SÖYLEŞİ | Mücadele eden Bahçeşehir Koleji öğretmenleri haklarını kazandı

Geçtiğimiz günlerde gelen ihbar üzerine Bahçeşehir Koleji Çamlıca kampüsünden sözleşmesi yenilenmeyen, çeşitli sebeplerle mağdur edilen ve oyalanan öğretmenlerin haberi Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı tarafından yayınlamıştı.

İlgili haberin ardından öğretmenlerin mücadelesi sonuç verdi ve geçtiğimiz hafta Patronların Ensesindeyiz avukatlarının kurum ile irtibata geçmesi üzerine, öğretmenlerin kıdem tazminatlarının ödeneceğine dair anlaşma imzalandı.

Geçtiğimiz yıllarda da birçok kez PE ağına benzer ihbarlar ulaşmış ve ancak verilen mücadelenin ardından Bahçeşehir Koleji tarafından öğretmenlerin hakları ödenmişti. Öğretmenlerin herhangi bir itirazı ve mücadelesi olmadığı taktirde haklarının üstüne yatan Bahçeşehir Koleji’nde benzer sorunlar yaşayan tüm öğretmenlerimizi aydınlatmak adına kazanım elde eden ve haklarını alan öğretmenlerimizle, mücadele süreçleriyle ilgili Patronların Ensesindeyiz, öğretmenlerle bir söyleşi gerçekleştirdi.

İlgili söyleşi şöyle:

Patronların Ensesindeyiz: Öncelikle mücadelenizi tebrik ederiz. Daha önce yaşadığınız süreçle ilgili haber yapılmıştı ancak yaşadığınız hak gaspları nelerdi kısaca sizden öğrenebilir miyiz?

C: Mart ayından itibaren online eğitime devam ettim. Her türlü toplantıya katıldım. İşten çıkartılacağıma yönelik hiçbir yansıma olmadı. Üzerine pandemi sürecinde icra kurulu başkanının hiçbir çalışanın işten çıkarılmayacağını söylemesiyle kendimi iş anlamında güvende hissetmiştim. Fakat Haziran ayında pandemiden dolayı azaltılmaya gidildiği için birden işsiz kaldığımı öğrendim ve mağdur edildim. Diğer anlamda çalıştığım süre boyunca akşam 8’lere kadar ek çalışmalarım oldu. Emeğimin karşılığını hiçbir zaman alamadığımı düşünüyorum.

S: Ben doğum iznindeyken, kızımın okula kaydını yaptırmayı ve raporun sona ermesiyle işe başlamayı beklerken kurumdan hep olumlu dönüt almıştım. Hep işe geri çağırılacağım söylenmişti. Ancak Haziran ayında bir anda işsiz kaldığımı ve hatta kızımın önümüzdeki dönem için benim okuldan ayrılmamla burs alamayacağı için okula devam edememesi gündeme geldi. Hem ben hem de birinci sınıfa başlayacak olan yani kritik bir dönemde olan kızımla ortada kaldık.

PE: Bu süreçle ilgili bireysel olarak neler yaptınız? Girişimleriniz bir sonuç verdi mi?

C: İlk olarak haklarımı almak için okul müdürüyle konuştum, haklarımı ne zaman alabileceğimi öğrenmeye çalıştım. Verilen cevaplar noktasında son maaşımın yattığı günü beklemem gerektiği söylendi. Haklarımın olduğunu ve mağdur edildiğim için bunları alacağımı zaten biliyordum. Ancak onlardan ne zaman alabilirim konusunda güvenmiyordum. Sonraki süreçte kendimi garantilemek adına yaşadığım süreci Patronların Ensesindeyiz Özel Okul Öğretmen Dayanışması’yla paylaşma kararı aldım.

S: Ben de önce okul müdürüyle süreci çözmeye çalıştım, ancak muhatap bulamadım. Sürekli beni oyaladılar, bana geri dönüş yapacaklarını söyleyip aramadılar. ‘Hocam bir haftaya arayacağız dediler’ ama asla dönüş yapmadılar. Hatta okul velisi olduğumdan kızımın ödenekleri için aradım, onun için bile okul müdürü telefonumu açmadı.

PE: Patronların Ensesindeyiz Ağı’ndan nasıl haberdar oldunuz ve bize başvurmaya nasıl karar verdiniz?

C: Geçen sene aynı kurumdan işten çıkarılan arkadaşlarımın sayesinde haberdar oldum. Kalabalık oldukları için ses getirdiler, baya haberlerini okumuştuk. İşten çıkartıldığımı öğrendiğimde ilk işim PE’yi aramak oldu. Arkadaşlarımın bu sayede hak ettikleri tazminatları aldıklarını bildiğim için çekinmeden gönül rahatlığıyla PE’ye başvurdum.

S: Aynı şekilde geçen yıl mağduriyet yaşayan arkadaşlarımıza bizzat şahit olmuştum. O panik anında ne yapacağımı bilemedim ve arkadaşlarımıza ulaştım. Ulaşabileceğim birlerinin olması ve bir numaranın olması beni çok rahatlattı. Onların aracılığıyla PE’ye ulaştım. Ve mücadelemde bana çok destek oldular. Onlara teşekkür ederim.

PE: Mücadelenize Patronların Ensesindeyiz Ağı’nın ne gibi katkıları oldu?

S: Haklarımızın farkına varıp bu yolda nasıl ilerleyebileceğimizi daha net öğrenmiş olduk. Bu karşı tarafta da bizi daha güçlü kıldı. Belki de daha fazla ciddiye alındık. Bizi yalnız görüp ezmek istediler açıkça. Ancak PE sayesinde bizim gibi pek çok mağdur öğretmenle tanışıp birlik olduk.

C: Ve birlik olduğumuzda daha fazla ses getirdiğimizi anladık. Diğer yandan yine bu ağa ulaşan özel okul öğretmenlerinin haklarını elde ettiklerini gördüğümüz için daha bilinçli hareket etme fırsatı yakaladık.

PE: Sonuç olarak haklarınızı tam anlamıyla alabildiniz mi?

S: Kesinlikle hayır. Arabuluculuk yöntemiyle başvurduğumuz tazminat sürecinde hakkımız olan tazminatı alamadık ne yazık ki. Örneğin ek çalışma/ ek ders/ ek mesai ödeneklerimiz talep etmemize rağmen hesaba katılmadı. Bahçeşehir okullarının sosyal medyada reklamlar yaparken emekçilerine hak ettiklerinin yarısını bile vermiyor olması en büyük kaybımızdır zaten.

PE: Sizin gibi benzer sorunlar yaşayan özel okul öğretmenlerine ne gibi tavsiyeleriniz olur?

S: Kesinlikle haklarını aramalılar.

C: Asla yılmamalılar. Önce haklarımızın daha fazla farkında olmalıyız. Bu süreçte işten ayrılış belgesi istendiğinde başka belgeler önünüze sürebiliyorlar mesela. Dalgınlığınızdan yararlanıp imzalatmaya çalışıyorlar. Dikkat edip bu tarz belgeleri imzalamamak gerekiyor.

S: Birçok insan mobbinge boyun eğip istifa imzalıyor. Kimse mobbinge boyun eğmemeli. Bunca zaman verdiğimiz emeğe karşılık kimse bu kadar mobbingi ve hak gaspını hak etmiyor. Haziran ayında haber verilmesi benim tam bir senemin işsiz geçmesine sebep oldu örneğin… Kimse buna müsaade etmemeli.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir.

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