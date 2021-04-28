'Soykırım kararında Yahudi lobileri bu sefer Türkiye'nin yanında durmadı'

2007 yılında 'Ermeni soykırımı' tartışmasında Türkiye tarafında lobi yapan Yahudi kuruluşlardan bazıları, ABD Başkanı Joe Biden'ın 'soykırım' açıklamalarına 14 yıl aradan sonra destek verdi.

Söz konusu kuruluşlar, Amerikan Yahudileri Komitesi ve Anti-İftira Birliği olarak kaydedildi.

Jerusalem Post'ta konuya ilişkin yayınlanan Ron Kampeas imzalı yazıda, 2007 yılından bu yana değişen şeyin "kötüleşen Türkiye-İsrail" ilişkileri olduğuna işaret edildi.

ABD'de 2007 yılında soykırıma ilişkin yasa tasarısının tartışıldığı dönemde Türkiye'nin Ürdün'le beraber İsrail'in "en yakın müttefiki" olduğu belirtilen yazıda, Yahudi kuruluşların, soykırımın tanınmasına yönelik tasarının kabul edilmemesi yönünde o dönemki ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'ne tavsiyede bulunduğu anımsatıldı.

ABD Kongresi'nden geçen tasarının Temsilciler Meclisi'nde kaldığı belirtilen yazıda, bundan 3 yıl sonra Mavi Marmara kriziyle birlikte iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmeye başladığı ve sonrasında düzelme aşamasına geçmediği dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in düşmanı Hamas'ın birkaç müttefikinden biri olarak kaldığı vurgulandı.

Yazıda, iki ülke arasında kötüleşen ilişkilerin Amerikan Yahudileri Komitesi ve Anti-İftira Birliği'nin soykırımın tanınması konusundaki tavrının değişmesinde etkili olduğu belirtildi.