Şoygu'dan orduya emir: Derhal müdahale etmeye hazır olun

Rusya Güney Askeri Bölgesi ve Hava İndirme Birlikleri'nin ani denetimler kapsamında Kırım'daki 'Opuk' poligonunda gerçekleştirdiği tatbikatı yerinde takip eden Şoygu, 1 Mayıs-14 Haziran tarihlerinde yapılacak olan ve son 30 yılın en kapsamlısı olacağı belirtilen NATO'nun Defender Europe 2021 tatbikatına ilişkin birtakım emirler verdi.

Sputnik'in haberine göre Şoygu, "Defender Europe tatbikatının yapılacağı bölgelerdeki durumu izlemeye devam edin ve olumsuz gelişmeler görülmesi halinde derhal müdahalede bulunmaya hazır olun" dedi.

İttifak'ın her yıl Avrupa'da Rusya karşıtı olduğu açıkça görülen 40 büyük operasyonel hazırlık faaliyeti yürüttüğüne dikkat çeken Şoygu, "NATO birliklerinin Defender Europe 2021'in yapılacağı bölgelere intikalini dikkatli bir şekilde izliyoruz. Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'da NATO birliklerinin ve askeri kargoların karşılanması için koordinasyon merkezleri kuruldu. İttifak birliklerinin ana koalisyon gruplarından biri Karadeniz'e konuşlandırılıyor. Şu anda Yunanistan limanlarına silah, asker ve özel teçhizat getiriliyor" ifadelerini kullandı.

'Tüm hedeflere ulaşıldı, ani denetimleri sonlandırma kararı aldım'

Bu arada Şoygu, belirlenen tüm hedeflere ulaşıldığı için Güney ve Batı Askeri Bölgeleri'ndeki ani denetimlerin sonlandırılması kararı aldı:

"Ani denetim hedeflerine eksiksiz olarak ulaşıldığını düşünüyorum. Birliklerimiz, ülkeyi güvenli şekilde savunma kapasitesine sahip olduklarını ortaya koydu. Buna bağlı olarak Güney ve Batı Askeri Bölgeleri'ndeki ani denetimlerin sonlandırılmasına karar verdim".

Şoygu, Kırım'da tatbikata katılan birliklerin 1 Mayıs'a kadar daimi üslerine dönmeleri yönünde talimat verdi.