Soyer: İhbar gelmeden denetleme yetkimiz yok, bu değişmeli

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yıkılan bütün binalarla yaptıkları tespitleri paylaştı. Soyer, tamamı 92 ile 99 yılları arasında ruhsatlandırılmış yapıların ticarethaneye çevrilmiş zemin katlarında kolon kesmek gibi deformasyonların tespit edildiğini söyledi.

Yıkılan binaların 99 yılında çıkarılan yapı ruhsat yönetmeliğinden önce yapıldığını belirten Soyer, “Yapılan ilk gözlemlerde deniz kumunun kullanıldığına dair veriler var elimizde. Demir donatı alanlarının zayıflığıyla ilgili bilgiler var. Hatta yapı deformasyonuyla ilgili zemin katta örneğin kolonu market yapmak için, spor salonu yapmak için kesmiş” diye konuştu.

Sözcü'nün haberine göre "99 yılında yapılmış olan ruhsat almış yapılarla ilgili mutlaka yeni bir düzenlemeye, yasal düzenlemeye ihtiyaç var" diyen Soyer, şu ifadeleri kullandı;

"Biz ihbar gelmeden 99 yılından önce ruhsat almış yapılarla ilgili yapı deformasyonu olup olmadığına dair bir tespit yapma yetkisine sahip değiliz. Böyle bir yetki yok. Halbuki bu mutlaka olmak zorunda.

O nedenle ilk işimiz şu telaş bittikten sonra 99 yılından önce ruhsat almış bütün yapıların zemin katlarıyla ilgili tespit yaptıracağım. Bu tespitler sonucunda yıkılması gereken, oturulamaz durumda olan ve tehdit arz eden binalarla ilgili de yıkım kararı almak için bir yasal düzenleme yapılması için talepte bulunacağız.

Biz bunu yapacağız. Bu tespitleri bütün İzmir’deki binalar için yapacağız. Bu yapı deformasyonlarının birçok binada olduğundan eminim. Yıkılan binalarda da bu maalesef var. O nedenle burada bir tedbir almamız lazım."

'İhbar gelmeden denetim yetkimiz yok'

"Yapı deformasyonunda bize ihbar gelmediğinde böyle bir denetim yapma yetkimiz yok” diye sürdüren Soyer, “Sadece incelemesini yapabiliyoruz. Yıkım yetkisini almak için gerekiyorsa yasal düzenlemeyi Meclis’e taşıyacağım. Bunu mutlaka yapacağım. Bu endişeyle, bu kaygıyla yaşanmaz. Bu deprem sadece bir uyarı. Daha İzmir faylarıyla ilgili bir kırık söz konusu değil. Denizde bilinmeyen bir fayın kırılması sonucu ortaya çıkan bir felaket” ifadelerini kullandı.

Bayraklı Belediyesi çürük yapıları 10 yıl önce bildirdi

Depremin ardından İzmir'e giden CHP heyeti, düzenledikleri basın toplantısı yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediyelerin yaptığı denetimlerde sadece Bayraklı İlçesi'nde 208 bina için hazırlanan çürük raporlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bildirildiğini söyledi ve ancak bakanlığın gereğini yapmadığını belirterek şöyle konuştu:

“2010'da Bayraklı Belediyesi, Deprem Etüt Merkezi kurarak, sadece Bayraklı'da değil diğer ilçelerde bulunan çürük ya da depreme dayanıklı olmayan yapıları tespit etmiş. İzmir'de yaklaşık 11 binin üzerinde bina denetlenmiş. Bayraklı'daki 80 binanın oturulamaz durumda, 113 binanın ikinci grup güçlendirilmesi gerektiği, 15 binanın da birinci grup yani tamir edilmesi gerektiği yönünde tespit etmiş. Bu binalardan Karagül sitesi, Doğanlar ve Rızabey apartmanları depremde yıkıldı. Bu binalarla ilgili tutulan raporlar, ilgili yerlere iletilmiş. Raporlar gerekli yerlere iletildiği halde ne yapıldı? Hangi tedbirler alındı? Görevlerini neden yapmadılar?”