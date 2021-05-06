Sovyetler - Nazi Almanyası benzetmeleri yasaklanıyor

Duma Kültür Başkanı Yelena Yampolskaya, Alt Meclis Sözcüsü Aleksandr Jukov ve senatör Aleksey Puşkov, İkinci Dünya Savaşı’nda SSCB ve Almanya’nın rollerini eşitleyen söylemlerin yasaklanmasına yönelik bir yasa tasarısı sundu. Yeni yasanın, "SSCB liderliğinin, komutasının, askeri personelinin hedeflerini, kararlarını ve eylemlerini, Nazi Almanya'sının liderliği, komutası ve askeri personelinin hedefleri, kararları ve eylemleriyle tanımlamayı yasaklaması planlanıyor. Tasarıya göre ayrıca, Sovyet halkının Nazizm’in yenilgisindeki belirleyici rolünün ve "SSCB'nin Avrupa ülkelerinin kurtuluşundaki insani misyonunun" reddedilmesi durumu da soruşturma konusu olacak.

Nisan ayında, Vladimir Putin, Nazizm’in kamuoyu önünde aklanması ve gazilere hakarete beş yıla kadar para ve hapis cezası verileceğini içeren bir yasayı imzalamıştı.