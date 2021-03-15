Sovyet Rusya ile TBMM hükümeti arasındaki tarihi anlaşmanın görüntüleri paylaşıldı

Yarın Kurtuluş Savaşı'nın en zor günlerinde Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti arasında 16 Mart 1921'de imzalanan tarihi antlaşmanın 100. yıldönümü.

TBMM'nin twitter hesabından anlaşmanın yıldönümü nedeniyle anlaşmanın imzalandığı anların görüntüsü paylaşıldı.

Moskova Antlaşması, Türkiye ve Rusya arasında 16 Mart 1921’de imzalandı. Meclis himayesinde düzenlenen “1921 Moskova Antlaşması’nın 100. Yıl Dönümünde Türk-Rus İlişkileri Paneli”nde bugüne kadar tek kare fotoğraf ile hatırlanan anlaşmanın tarihi görüntüleri de yer alıyor. pic.twitter.com/8Ecyv5wCcH — TBMM (@TBMMresmi) March 15, 2021

Hayati anlaşma

16 Mart 1921'de imzalanan anlaşma Ankara'daki Milli Mücadele önderliğine doğu sınırında kendini güvende hissetme, tüm olanaklarını emperyalizme karşı seferber etme olacağı sağladığından hayati önem taşıyor. Bu süreçte Sovyet Rusya ile kurulan dostluk ilişkisi, Moskova'nın Ankara'ya maddi ve manevi desteği nedeniyle her zaman hatırlanmaya ve dersler çıkarılmaya değer.

soL TV'de yayınlanan ve akademisyen Gözde Somel ve araştırmacı-tarihçi Barış Zeren'in konuk olduğu Tarih ve Gelecek programında Ankara-Moskova dostluğu ele alınmıştı. Programı aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz: