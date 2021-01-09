Sovyet fizikçi İsaak Halatnikov yaşamını yitirdi

Rusya Bilimler Akademisi'nin en eski üyesi ve ilk Sovyet atom bombası projesinin son doğrudan katılımcısı olan İsaak Markoviç Halatnikov, 101 yaşında hayatını kaybetti.

Landau Teorik Fizik Enstitüsü'nün kurucularından ve kurumun ilk rektörü olan Halatnikov ölümüne kadar enstitünün fahri rektörü olarak kaldı.

Landau Teorik Fizik Enstitüsü'nü ilerleyen yaşı nedeniyle istifa ettiği 1964'ten 1992'ye kadar yöneten Halatnikov, ilk Sovyet nükleer silahı olan RDS-1 bombasının yaratılmasında yer alan bilim insanlarından biriydi. Proje, Sovyetler Birliği tarafından 2.Dünya Savaşı sırasında 1942'de başlatıldı ve 1949'da nükleer fisyon cihazının başarılı bir testiyle sonuçlandı.

17 Ekim 1919'da Rus devriminden iki yıl sonra Sovyet Ukrayna'da doğan Halatnikov, 1941'de Alman işgalinin arifesinde Dnipropetrovsk Devlet Üniversitesi'nden teorik fizik diplomasıyla mezun oldu. Savaş sırasında, daha fazla çalışma için Moskova'ya gönderildi ve aynı anda hava savunma birliklerinin uçaksavar alayına atandı.

1944'te Moskova merkezli Fiziksel Sorunlar Enstitüsü'nde yüksek lisans okuluna kaydoldu ve 1945-1965 yılları arasında orada çalışmaya devam etti. Bir araştırma görevlisi olarak başladı ve sonunda Dr. Lev Landau liderliğindeki fizikçiler grubuna katıldı. Bu süre zarfında Andrey Saharov, İgor Kurçatov, Pyotr Kapitsa ve Aleksey Abrikosov da dahil olmak üzere ülkenin en büyük bilim insanlarından bazılarıyla birlikte çalıştı. 1952'de doktorasını kazandı.

Halatnikov’un atom projesindeki rolü, bir atom bombasının patlaması sırasında saniyenin birkaç milyonda biri içinde gerçekleşen süreçlerle ilgili hesaplamalar yapmayı içeriyordu ve bu hesaplamalar bombanın verimini doğru bir şekilde belirlemeye yardımcı oluyordu.

Öncü çalışmalarından dolayı Halatnikov, SSCB'de 1953'e kadar en yüksek sivil ödül olan Stalin Ödülü'ne layık görüldü.

Akademisyen sonraki yıllarda ayrıca Sovyet termonükleer yükü için hesaplamalara katıldı ve SSCB 12 Ağustos 1953'te ilk termonükleer cihaz testini gerçekleştirdi.

Araştırma ilgi alanları arasında, kuantum sıvılar teorisi, süperiletkenlik, kuantum elektrodinamiği, kuantum alan teorisi, göreli hidrodinamik ve kuantum mekaniğinin yanı sıra, evrenin gelişiminin ilk aşamalarında davranışını inceleyen göreli kozmoloji vardı.