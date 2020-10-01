Şoven medya Karabağ'ı bıraktı, Kardaşyan'ın poposunu konuşuyor

Kim Kardaşyan'ın Ermenistan-Azerbaycan çatışması üzerine sözlerini hedef alarak "Kameralara göstermek istediği büyük kaynağı var, bu sözleri söylerken aynı kaynağa mı başvurdu" sözleriyle tepki çeken Show Ana Haber sunucusu Ece Üner tepkiler üzerine bu kez sosyal medya hesabından "Vatanını kollamak istemeyen Kim’in arkasını kolluyor!" diye yazdı.

Üner kendisine destek veren Murat Bardakçı'ya teşekkür ettiği paylaşımında "Vatanını kollamak istemeyen Kim’in arkasını kolluyor! Daha önce kadınlara başörtüsü yüzünden saldıranları, kanser tedavisi gören hemcinslerine manevi eziyet edenleri, kişiye ve olaya göre tepki verip feminizmin içini boşaltanları saymıyorum bile!" ifadelerini kullandı.

Vatanını kollamak istemeyen Kim’in arkasını kolluyor! Daha önce kadınlara başörtüsü yüzünden saldıranları, kanser tedavisi gören hemcinslerine manevi eziyet edenleri, kişiye ve olaya göre tepki verip feminizmin içini boşaltanları saymıyorum bile! Teşekkürler @muratbardakci — Ece Üner (@eceuner12) October 1, 2020

Murat Bardakçı HaberTürk'te bugün yazdığı "Ece Üner’in ağzına sağlık!" adlı köşe yazısında "Ece’nin bahsettiği 'kaynak' malûm: Kardaşyan’ın kürre-i muazzaması, yani vücudunun Türkçe’de 'kıç', 'popo' ve en yaygın şekilde de 'g….' denen kısmı!" diyerek "Ayıp olan Ece Üner’in sözleri değil, Ece Üner’e karşı çıkmaktır!" diye yazmıştı.

Üner Show Ana Haber'de yaptığı yoruma getirilen eleştirilerin ardından "sıradan" kadınları savunduğunu ve sözlerini eleştirenlerin kadın haklarını savunmadığını iddia etmiş ve şöyle demişti:

"Pes’miş!Özünde; 'bir yerinden uydurma' dedim!Esas cinsiyetçilik, burada 'cinsiyetçilik' aramak!Ben 'sıradan' kadınların hakkını ararken siz neredeydiniz?Kardashian’la kadın hakları savunucusu olduğunuzu hatırlayacağınız Kim’in aklına gelirdi? Samimiyetsizliğiniz mide bulandırıcı!"

Pes’miş!Özünde; “bir yerinden uydurma” dedim!Esas cinsiyetçilik, burada “cinsiyetçilik” aramak!Ben “sıradan” kadınların hakkını ararken siz neredeydiniz?Kardashian’la kadın hakları savunucusu olduğunuzu hatırlayacağınız Kim’in aklına gelirdi? Samimiyetsizliğiniz mide bulandırıcı! — Ece Üner (@eceuner12) September 29, 2020

Ece Üner tepki gösterenlere yönelik ayrıca "Biraz da Can Yücel okuyun! Kavramlarınız yerine otursun!" demişti.