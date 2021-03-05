Sosyalizmin iradesi: Stalin 68 yıl önce bugün aramızdan ayrılmıştı

Josef Stalin 68 yıl önce bugün aramızdan ayrılmıştı.
Dünyanın bu ilk işçi devleti en zorlu kavşaklarını birer birer alırken dümende o vardı. Stalin'in liderliğindeki SSCB, dünya halkları için bir güven ve umut kaynağı oldu yıllarca.
Dünyanın dört bir yanında emperyalist barbarlık kol gezerken, milyonlarca insan açlık sınırında yaşarken, bir avuç zengin gününü gün ederken Stalin'i ve Stalin'in önderlik ettiği Sovyetler Birliği'ni hatırlamak bir kez daha anlamlı hale geliyor.
Yıllarca emperyalizm tarafından yürütülen Stalin karşıtı propaganda ile sosyalizm ve Stalin'in itibarı zedelenmeye çalışılsa da, aradan geçen zaman, sosyalizmin yokluğunda dünyanın geldiği nokta ve tarihi gerçekler bu kara propagandanın foyasını açığa çıkardı.
Bugün, emekçilerin birleşince en acımasız güçleri bile dize getirdiğini gösteren Nazi Almanyası'nın yenildiği 9 Mayıs'ı ve o gün Stalin'in yaptığı konuşmayı bir kez daha hatırlamak gerekiyor. Bugün olduğu gibi o gün de tüm dünyayı köleleştirmek isteyen tiranlara, patronlara karşı başta Sovyet halkları olmak üzere insanlığın kazandığı zafer elbetteki o ülkeye önderlik edenlerden ayrı düşünülemez.
Büyük yıkımlar getiren savaşın galibi SSCB'nin önderi Stalin'in "zafer günü" yaptığı konuşmasının çevirisini bir kez daha soL okurlarıyla paylaşıyoruz: