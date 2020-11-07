Sosyalizmin inşasında kadınlar 

Sovyet Devrimi’nin öncesinde ve sosyalizmin inşası sürecinde kadınların kurtuluşu için verilen mücadele, bugüne de ışık tutmaya devam ediyor. Bu yazıda; devrimin fitilini ateşleyen kadın işçilerden, işçi ve köylü kadınlar arasında örgütlenme hedefiyle yola koyulan komünist kadınlara, yüzyıllardır süregelen baskıya boyun eğmeme kararı alan köylü kadınlardan, Doğu’nun gerici topraklarında yeşeren umuda kadar Rusya topraklarının dört bir yanında sosyalizmin izini süreceğiz.

Devrim'e doğru: Kadın işçiler uyanıyor!

1917’nin 8 Mart’ından önce Bolşeviklerin Moskova Komitesi, kadın işçilere yönelik bir çağrı yapıyordu:

“Savaşların en vahşisi üç yıldır sürüyor. Bu savaş çeşitli ülkelerin kapitalistlerinin çıkarına yürütülmektedir…Savaş bütün ağırlığıyla işçi sınıfının omuzlarına yükleniyor. Ama en zor durumda olan sizler, kadın işçilersiniz. Sizler fabrikalarda ve atölyelerde kocalarınızın, kardeşlerinizin yerlerini dolduruyorsunuz. Ne var ki, sizin emeğinize karşılık ücretin sadece üçte biri veriliyor. Çocuklarınızı besleyemez, giydiremez durumdasınız…Savaşa ancak halkın kendisi son verecektir! Ancak işçi sınıfının tüm kitlesi ayaklandığında, çarlık hükümetini yıktığında ve halk iktidarı kendi eline aldığında…Yeter sustuğumuz!..Kadın yoldaşlar, işçilerin davasına yardımcı olun, ortak mücadeleye katılın. Partinizin saflarında örgütlenin, sesinizi her yerde duyurun…”

Çarlığın baskısı altında yoksulluk ve savaştan bitkin düşen kadınlar, bu çağrıya kulak verdiler. Petrograd’lı kadın tekstil işçileri, açlığa, savaşa ve çarlığa karşı sokağa döküldüler. Kadınların bu ayağa kalkışı ardından gelişen olaylar, 1917 Şubat Devrimi ve Çarlık Rejimi’nin yıkılışının ateşleyicisidir. Ve tabii ki sonrasında gelecek olan Büyük Ekim Devrimi’nin…

Bolşevikler, bu görkemli ayağa kalkışın ardından Pravda’da kadınlara şöyle seslenir:

“Selam Kadınlara!

Selam Enternasyonel’e!

Kadınlar, Kadınlar Günü’nde ilk kez Petrograd sokaklarına çıktılar. Moskovalı kadınlar silah ve malzeme buldular, kışlalara gittiler, askerleri devrim saflarına geçmeye ikna ettiler.

Selam kadınlara!”

Ekim Devrimi’nin öncüleri mücadelenin kazanımla sonuçlanmasının ancak kadınlarla birlikte mümkün olabileceğinin farkındaydılar. Bu farkındalık nedeniyle devrimden çok önce, kadın kitlelerini harekete geçirme çalışmaları başlamıştı. Henüz 1895 yılında, Lenin’in önderliğinde kurulan ve Rusya’daki devrimci hareketin ilk adımı olan Petersburg İşçi Sınıfının Kurtuluşu İçin Mücadele Birliği’nin yönetiminde Krupskaya dahil dört kadın vardı. Krupskaya bu dönemde işçi sınıfının kadınlarının sorunlarını ele aldığı “İşçi Olarak Kadın” adlı bir broşür kaleme almıştı. Bu broşürden üç yıl sonra, Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin programında kadınların hem yasalar önünde eşitliği ilan edilmiş hem de toplumsal yaşamdaki eşitsizliğe karşı önlemler sıralanmıştır.

1905 ve 1907 yılları arasında ise Bolşevikler, işçi kadınlar arasında sistemli bir örgütlenme çalışması yürüttüler. Bu dönemde partideki kadın üye oranı %15’tir. Tüm haklardan yoksun, toplumda nerdeyse yok sayılan Çarlık Rusya’sının kadınları düşünüldüğünde bu oran hiç de düşük sayılmaz.

Parti üzerindeki baskının arttığı ve faaliyetlerin illegal olarak sürdüğü 1908-1912 yıllarında Bolşevik kadın önderler de tutuklanmakta ya da yurtdışına kaçmak zorunda kalmaktadır. Yine de kadınları örgütleme çalışmalarına ara verilmez, örneğin bu güç koşullarda yapılmış olan dört legal kongreden biri kadınlar kongresidir. Sonraki yıllarda çok daha planlı yürütülecek olan kadın çalışmalarının ilk adımları bu dönemde atılmaktadır. Bolşevikler bu dönemde kadınların örgütlenmesi, işçi kadınlar için yürütülecek özel çalışmalar, yayınlar ve toplantılar gibi başlıkları tartışmaktadır.

8 Mart 1913’te Pravda’da özel bir kadın sayısının açılması ve bir yıl sonra Bolşeviklerin kadın işçilere yönelik ilk gazetesi Rabotnitsa’nın (İşçi Kadın) çıkmasını o güne dek yürütülen çalışmaların birer ürünü olarak görmek gerekir. Rabotnitsa’nın yayın kurulunu N. Krupskaya, İ. Armand, E. Ulyanova, K. Samoilova, K. Nikoleva gibi öncü kadınlar üstlenmiştir.

1917’de işçi kadınların öncülüğünde tetiklenen Şubat Devrimi’nin hemen ardından, Petrograd’da işçi kadınlar arasında ajitasyon-propaganda çalışması yürütecek olan bir büro oluşturulur. Bu arada Moskova’da da İnessa Armand öncülüğünde benzer bir çalışma yürümekte ve Slisu Rabotnitsa (İşçi Kadının Yaşamı) adlı yerel bir gazete çıkmaktadır.

VI. Parti Kongresi Ağustos 1917’de illegal ve zor koşullar altında yapılır. Kongrenin ardından partinin kadınlar arasındaki ajitasyon ve örgütlenme çalışması için yeni bürolar ve komisyonlar kurulur. Sverdlov ve Kollantay bu çalışmaları örgütlemekle görevlendirilir.

Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin kadınlar arasında çalışma kolu: Jenotyel

1917’de gerçekleşen Ekim Devrimi’nin hemen ardından yapılan ilk işlerden birisi kadınların yasalar önünde eşitliğinin sağlanmasıdır. Devrimden dört gün sonra kadın emeği ve annenin korunmasına ilişkin kararname, aralık ayında da evlilik ve aile ilişkilerine yönelik kararname ilan edilmiştir. Bu adımların atılması komünistler için kolaydı, asıl mesele kadınların toplumsal yaşamdaki gerçek eşitliğinin ve özgürlüğünün sağlanmasıydı. Ve bu, Çarlık Rusya’sında yaşamış olan Bolşeviklerin de çok iyi bildiği gibi hiç kolay olmayacaktı!

Komünist Parti, kadınlar arasındaki çalışmalarında temel bir hedef belirlemişti: Sosyalizmin inşası süresince en geniş kadın kitlelerini parti yönetimine yani sovyetlere çekmek, onları çözülmesi gereken somut görevlere yakınlaştırmak ve çözümler için seferber etmek! Bu hedefi gerçekleştirmek için kadınlara ulaşmak gerekiyordu. Komünistler için örgütlenmede kadın-erkek ayrımı olmamakla birlikte kadın kitlelerine ulaşmanın yeni yöntem ve araçlarına ihtiyaç vardı.

Sovyet devriminin kadın önderlerinden Kollontay’ın görüşü de bu yöndedir: “Elbette ayrı kadın örgütleri kurulması düşünülemez, ama parti için kadın nüfusunun bilinçlilik düzeyini yükseltme sorumluluğunu üstlenecek uygun bir organ geliştirilebilir. Böylelikle kadınlara Sovyet devletinin kurulması, yani daha iyi bir geleceğin oluşturulması yolunda haklarını nasıl kullanabilecekleri öğretilebilir.”

Lenin’in şu sözleri de kadınlar arasında yürütülecek olan çalışmaya bakışı özetler ve bu konuda süregiden tartışmalara yanıt niteliğindedir: “Komünist kadınların ayrı birlikleri yoktur. Komünist kadınların da yeri tıpkı erkeğin olduğu gibi, partide üyeliktir. Eşit yükümlülük ve haklarla… Ancak gerçeklere gözümüzü kapayamayız. Parti, özel görevi en geniş kitleleri uyandırmak, onları partiyle bağlamak ve sürekli olarak onun etkisinde tutmak olan çalışma gruplarına, komisyonlara, komitelere, kollara ya da başka nasıl adlandırılırsa adlandırılsın, organlara sahip olmalıdır… Bu feminizm değildir, bu pratik, devrimci amaca uygunluktur.”

Lenin’in “Bu femizim değildir” çıkışının bir anlamı var. Çünkü o dönemde “özel kadın örgütleri”ne karşı Komünist Enternasyonel’in tavrı, uluslararası tartışma konusudur. Parti içinde de bu başlıkta endişeli olanlar, ayrı bir kadın çalışmasını “feminist kayma” olarak görenler vardır. Hatta bu nedenle ilerleyen dönemlerde kadın çalışma kollarının tasfiyesi sık sık gündeme gelecektir. Ancak partinin genel tavrı, kadın kitlelerini sosyalizmin inşası sürecine dahil edebilmek için özel yöntemlerin geliştirilmesinin bir zorunluluk olduğu yönündedir. Böylelikle öncesinde de sürmekte olan kadınlar arasındaki çalışmalar, 1918 yılında örgütsel bir yapı olarak tarif edilir ve Jenotyel -rusçada “zhenskiye odtel”in kısaltmasıdır- yani “kadınlar arasında çalışma kolu” kurulur. Jenotyel Aralık 1919’da toplanan Komünist Partisi’nin VIII. Konferansı’nda tüzüğe bağlanır. Doğrudan Merkez Komite’ye bağlı çalışan Jenotyel’in ilk başkanı da İnessa Armand olur.

Yönergelere göre kadın komisyonlarının ilk ve en acil görevi en geniş emekçi kadın kitleleri arasında etkide bulunmak ve onları parti, sovyetler ve sendikalara çekmek için ajitasyon-propaganda-örgütlenme biçimleri geliştirmektir. Yerel parti organlarını kadınlar arasında çalışmaya yönlendirmek, kadınların partide, sovyetlerde ve sendikalarda örgütlenmesine ilişkin öneri ve planları hazırlamak Jenotyel’in görevleri arasındadır.

Kadınlara yasal hakların anlatılması, yasaların toplumda karşılığını bulması aşamasında karşılaşılan güçlüklerle mücadele edilmesi ve kadınların bu mücadelenin içine çekilmesi de Jenotyel’in çalışma başlıklarından birisidir. Rusya gibi kadınların eğitimde çok geride olduğu bir ülkede okuma yazma seferberliği en temel işlerden biri olur. Kadınlara yönelik kurslar, kişisel sağlık eğitimleri, tiyatro-film gösterileri gibi kültürel etkinlikler düzenlenir. Kadınların çalışma koşullarının iyileştirilmesi, ekonomik özgürlüklerinin sağlanması ve ev işi ve çocuk bakımının toplumsallaştırılmasının örgütlenmesi yine Jenotyel’in temel çalışma başlıklarındandır.

Jenotyel en başından itibaren Komünist Parti’nin bilgisi ve yönlendirmesi ile hareket eden doğrudan parti merkezine bağlı bir yapıdır. Ancak işçi ve köylü kadınlar arasında yürüttüğü çalışmalarda inisiyatif kullanma hakkına ve belirli bir hareket özgürlüğüne de sahiptir. Çevresinde henüz parti üyesi olmayan kadınlar vardır ve bu parti merkezi tarafından da desteklenmektedir.

Lenin, 21 Şubat 1920’de Pravda’da şöyle yazar: “Kanun önünde eşitlik, gerçekte gerekli olan eşitlik değildir… Yönetimde yer alarak kadınlar çabucak öğrenecek ve erkeklere yetişecektir. Sovyete hem komünist hem de partisiz daha fazla kadın seçin. Dürüst oldukları sürece parti üyesi olmasalar bile kadın işçiler, çalışmalarını anlamlı ve bilinçli olarak düzenleyebilme yeteneğindedir. Onları Moskova Sovyeti’ne seçin… Proletarya, kadınların tam özgürlüğünü gerçekleştirmediği sürece kendisi için de tam bir özgürlük kazanmaz!”

Kadınlar yasalar önünde eşitlenmiş, eğitim almalarının önü açılmış, toplumsal üretime eşit katılımlarını kolaylaştırmak için türlü araçlar geliştirilmiştir. Kadınların ev işleri ve çocuk bakımı yükünden kurtulması için toplu yemekhane, çamaşırhane ve kreşlerin açılması çalışmaları da dönemin güçlüklerine rağmen tüm hızıyla sürmektedir. Ancak hâlâ milyonlarca kadın, gerçekten siyasal yaşama çekilememiştir. 1926 yılında şehir sovyetleri seçimlerine oy hakkı olduğu halde kadınların ancak %43’ü, köy sovyetleri seçimlerine ise sadece %28’i katılmıştı. Jenotyel’in köylerde işi çok daha zordu. Bir kadının özellikle de genç ve evli bir kadının toplantıya katılması, hele ki söz alması köylerde hiç hoş karşılanmıyordu. Köy sovyetine bir kadın aday gösterildiğinde alay konusu oluyordu.

Verteyevka Köyü’nde yaşanan bir örnek kadınların siyasi yaşama katılma aşamasında karşılaştıkları güçlükleri gözler önüne seriyor: Evli bir kadın, kocası karşı geldiği halde siyasete atılır ve karşılığında kocasından şiddet görür. O güne dek dayakla kadınları baskı altına almaya alışmış olan erkekler, bu olayın ardından beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalırlar. Köyün tüm kadınları okulda toplanır ve kocaları yazdıkları ultimatomu imzalayana dek okuldan çıkmama kararı alırlar. Ultimatomda kocaları tarafından aşağılanmaya, şiddet görmeye artık tahammüllerinin kalmadığını ve bundan sonra kocalarının iradesine teslim olmayacaklarını ilan etmektedirler. İlk başta karılarının tutumlarını alaya alan kocalar işin ciddiyetini farkettiklerinde tek tek ultimatomu imzalamaya razı olurlar. En geri kalmış bölgelerdeki kadınlar da devrim rüzgarından etkilenmekte, örgütlenmenin ve birlikte hareket etmenin gücünü öğrenmektedirler.

Jenotyel’in bir diğer ve belki de en zorlu görevi de sosyalizmin çok daha uzaklara, din baskısı altındaki Doğu topraklarına taşınması olmuştur. Gerici bölgelerde yaşayan kadınlara ulaşmaya çalışan pek çok komünist kadın önder katledilmiştir. Bu kanlı mücadele, Jenotyel’in Doğu’nun kadınlarına ulaşmak için yeni araçlar ve yöntemler geliştirmesine vesile olmuştur. Komünist kadınlar, Doğu’nun kadınlarını çarşaflarından kurtarmak için çarşaf giymiş, onları dönüştürebilmek için önce onlardan biri olmayı öğrenmek zorunda kalmışlardır. Erkeklerin girmesinin yasak olduğu kulüpler, marketler, sağlık merkezleri açmışlar ve bu sayede tek tek kadınlara temas etmişlerdir. Çalışma yürüttükleri yerelliklerde öncü kadınlar yetiştirmişler ve böylelikle yetişemedikleri yerlere kadar uzanmışlarıdır.

Katedilen yolu anlamak açısından Clara Zetkin’in 1924 yılında yaptığı Tiflis ziyaretinden gözlemleri oldukça değerli. Zetkin, kadınların büyük bir gururla kulüplerinde ürettiklerini sergilediklerini, mutlulukla dans ettiklerini, piyano çaldıklarını anlatıyor ve ekliyor: “Devrimden önceki yaşamını anlatıyor konuşmacı kadınlardan biri. ‘Daha 10-12 yaşlarımıza basar basmaz babalarımız bizi taze birer kuzu gibi satıverirdi. Hatta daha küçük yaşlarda…Vardığımız adam bizden şefkat ve sevgi beklerdi, bize ne kadar iğrenç gelse de. Canı isteyince eline bir sopa ya da kamçı alıp bizi dövebiliyordu. Bir köle gibi gece gündüz onun hizmetini görmek zorundaydık. Bize doyunca da bizi başından def ederdi. Keyfi isterse bizi yabancılara kuzucuk olarak kiralardı. Keyfi isterse bizi aç bırakırdı. Gözlerimizin nuru, güçsüz kollarımızın dermanı, bir tane yavrucuğumuzu bizden koparıp alırdı. Bizi nasıl satın aldıysa onu da öyle pazarlardı. Çaresizliğimize hiçbir molla el uzatmadı. Hakkımızı hangi hakimde arayacaktık? Ama şimdi kardeşlerim, güzel kardeşlerim, nasıl değişiverdi her şey! Devrim, verimli bir fırtına gibi geldi. Haksızlığı ve köleliği yerle bir etti. Babalarımız artık bizleri gencecik yaşımızda bir adamın koynuna girmeye zorlayamaz. Erkeğimizi biz kendimiz seçeriz ve o bize asla efendilik yapamaz, o bizim arkadaşımız ve yoldaşımız olmalıdır. Bizler onunla çalışmak, yanında savaşmak ve yeniden inşaya yardımcı olmak istiyoruz. Yeni bir yaşam yaratmalıyız!’

Devrimin partisinin ve onun kadın kolları olan Jenotyel’in, kadının kurtuluşu için Rusya topraklarının bir ucundan öbür ucuna verdiği mücadele uzun yıllar devam etti. Sosyalist devletin ihtiyaçları ve Komünist Parti’nin örgütsel yapısındaki değişikliklere bağlı olarak çalışmanın adı, yöntem ve gereçleri zamanla değişikliğe uğradı. Ancak mücadele Sovyetler Birliği’nde kadın ve erkekler arasında gerçek bir eşitlik sağlanana dek sürdü. Sovyet devrimi sayesinde kadınlar, tarihin en büyük kazanımlarını elde ettiler.

Bitirirken Clara Zetkin’e yeniden kulak verelim: “Katılımcılar hep beraber Enternasyonel marşını söylüyorlar. Komünistlerin bu mücadele ve umut şarkısını Rus kadın ve erkek proleterlerinden yüzlerce defa ve her zaman aynı sarsılmaz inanç dolu bir sevinç ve devrimci eylemlilik coşkusuyla işitirdim. Ama söz ve ezgi asla Tiflis kulübündeki müslüman kadın ve genç kızların ağzından işitildiği kadar heybetli, bu kadar meftun edici bir tınıya sahip olmamıştır. Onların söyleyişinde şarkının yürek atışı duyuluyordu, adeta çiçek açıyordu…”

Büyük Ekim Devrimi’nin 103. yıldönümünde, aynı inanç ve coşkuyla mücadelemizin ve umudumuzun şarkısını söylüyoruz. Bu yazıya sığdıramadığımız tüm devrimci kadınlara ve mücadelelerine selam olsun!

Kaynakça:

1- Özgür G., Rusya’da 1917 Sosyalist Ekim Devrimi ve Kadınların Kurtuluşu Cilt:1.

2- Özgür G., Rusya’da 1917 Sosyalist Ekim Devrimi ve Kadınların Kurtuluşu Cilt:2.

3- Zetkin C., Lenin’den Anılar (Kadın Sorunu Üzerine)

4- Kollontay A., Kadınların Özgürlüğü

5- Dornemann L., Adanmış Bir Ömür Clara Zetkin.