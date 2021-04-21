Şair ve yazar Abdullah Nefes'in yaşamını yitirmesi sonrası partisi TKP'den bir açıklama geldi.

"Sosyalizmi ve şiiri yurt edinmektir Abdullah Nefes. Yaşamını, yaptıklarını, yürüdüğü yolu, bulunduğu yeri, varmak istediği yeri politik bilinci ve şiiriyle ölçmektir" denilen açıklamada, "Edebiyatın ve partili mücadelenin içinde geçmiş, ardında kuşağının önemli, değerli şiirlerini bırakmış, dopdolu bir ömre yoldaş olmanın onurudur bize kalan" ifadesi kullanıldı.

TKP tarafından yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

Yoldaşımız, bir mücadele ve edebiyat kuşağının önemli temsilcisi, şair ve yazar Abdullah Nefes’i, Abdullah Ağabey’imizi kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz.

Bütün zorluklara, geri düşüşlere, kimi zaman kırgınlıklara rağmen örgütlü olmakta ısrardır Abdullah Nefes. 60’lı yılların başında TİP ile başlayan partili mücadeleyi yirmi birinci yüzyılda TKP’de, tüm aklı, yüreği ve bedeninin olanca gücüyle sürdürmüş bir ömürdür. Seksen yaşına değerken, Parti Tarihi çalışması için tüm bilgi birikimini heyecanla partisine sunmaktır.

Edebiyata, şiire, sanata adanmış olmaktır Abdullah Nefes. Roman, hikâye, şiir okumayan, sergi gezmeyen, tiyatroya gitmeyen, sinema izlemeyen, düzenli konser takip etmeyen bir komünist iyi bir komünist olamaz iddiasıdır. Siyasi bilinci estetik ile donatmak, estetiği mücadele için kuşanmaktır.

Sosyalizmi ve şiiri yurt edinmektir Abdullah Nefes. Yaşamını, yaptıklarını, yürüdüğü yolu, bulunduğu yeri, varmak istediği yeri politik bilinci ve şiiriyle ölçmektir. Kültür sanat alanında kimi zaman ortaya çıkan çürütücü ilişkilerin dışında, karşısında durmaktır.

Sevmektir Abdullah Nefes. Dünyayı, yurdunu, insanı, işçi sınıfını, doğayı, ailesini, dostlarını, yoldaşlarını… Ağabeydir. Her yaştan yoldaşının bir merhaba ile masasına, evine konuk olduğu, yazdıklarını okuttuğu, okuduklarını paylaştığı, fikrini aldığı dosttur.

Hırçın olmak demektir bazen de. Ve biliriz ki bu hırçınlık, gecikmiş Türkiye devrimini görmeye ömrünün yetmemesinden, o gecikmede önce kendi eksiklerimizi, kusurlarımızı görüp üzerine gitmek isteğindendir.

“Tamam,

Geçmeli ama

Bir yolda, bir duvarda, bir yaprakta

İzi kalmalı.”

dediği bir ömrü paylaştık.

Edebiyatın ve partili mücadelenin içinde geçmiş, ardında kuşağının önemli, değerli şiirlerini bırakmış, dopdolu bir ömre yoldaş olmanın onurudur bize kalan.

Anısı mücadelemizde yaşayacak.

Cenaze bilgileri:

Ankara Yenimahalle

Karşıyaka Mezarlığı, Saat 16:20

Not: Pandemi nedeniyle cenaze törenine katılım sınırlı olacaktır.