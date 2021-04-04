Sosyalizm: Gözleri ela, saçları kınalı olan

Ne tuhaf, “Bir daha eskisi gibi olmayacak” cümlesi milât belirtmez. Kendisinden sonraki günlerin öncekilerden farklı olacağı o gün geçtikten çok sonra anlarız hiçbir şeyin önceki gibi kalmadığını. Doğaldır, nihayetinde her şey tarihsel bir sürecin parçasıdır. Olanın bir de öncesi vardır, sonrası olacağı gibi. Değişimin sürekliliği insan tarafından kavranabilir bir mantıkla ilerlediğinden, bazı tarihsel uğraklar dışında tek bir günü ya da ânı milât göstermek hatalı olacaktır. Ve bunu tek bir istisnası bulunur: Ölüm.

Herkesin bir büyük aşkı vardır, bir büyük sevgilisi. Gökyüzünün altında sevginin var olduğuna inandıran, sonsuzdan daha yakın bir zaman olmadığını öğreten, tozuşan dağların ardını düzlenmiş seyrettiren… Benim en büyük sevgilim “nenem”di. Ela gözleriyle, kınalı saçlarıyla, pamuk elleriyle, sıcacık koynuyla, bol çizgili yüzüyle ve dil yaralarıyla, Feride’m.

Aile köklerinin Dersim’de, Seyyid Baba Mansur’da olduğunu biliyoruz fakat Erzurum’a ne zaman geldiler / getirildiler bilmeyiz. Erzurum’da o dönemin Alevi yerleşkesinde hayatta kalmaya çalışmanın anlamını, faşist saldırıları, gece boyunca beklenen nöbetleri, utanılacak bir şeymiş gibi gizlemenin sancısını, o kanlı katliamların ardından gelen kaçınılmaz göçü ve hasreti ise asla unutmadık. Benim babaannem, Çorum Katliamı’nın faillerine bir kere olsun hayırhah bakmadı. Muhsin Yazıcıoğlu’nu kahraman ilan etmek için sıraya girilirken O: “Allah’ından bulmuş.” demiş, katledilen canlarına ağlamıştı.

Erzurum’un o uzak ve yalıtılmış Köyü’nde, kışın kıyametin ortasında bir çocuk hastalanırsa, hayatta kalması sadece şansa bağlıdır. İlk altı evlâdı şanssızdı, kimi bebek yaştaydı kimi çocuk, dayanamadı güçsüz bedenleri. Türkiye ekonomisi şimdi dibi görmüşken, kolaydır karşıya almak. Dahası, almamak aptallık olur. En başından, ilk günden beri ısınmamıştı “Türkiye büyüyor, ekonomimiz gelişiyor, yoksulluk bitiyor, dünya lideriyiz, kredi faizleri düşüyor.” balonlarına, evlat acısı yüreğinde sıcak olsa gerek. Erzurum kış sporları merkezi hâline gelmiş, hükümet çok yatırım yapmış, stadyum bile inşa edilmiş, yahu Erzurumspor Süper Lig’e çıkmış… Şen olsun, var olsun, nenemin altı evladını toprağa verdiği Erzurum.

Feride’m, gericilerle asla barışmadı. Canlarına kıyanları asla unutmadı. Kaybettiği altı evlattan sonra hayatta kalmayı ilk başaran amcam, 2 Temmuz doğumludur. Nenem, 2 Temmuzlarda yas tutardı. Bugünlerde, düzen muhalefeti pek seviyor Sivas’ta katliamcılara “Gazanız mübarek olsun.” naraları atan Karamollaoğlu’nu şirin bir amca gibi göstermeyi. Nenem, bir an bile kanmadı böyle yalanlara. Aydın nedir, kime aydın denir, Türkiye’de aydının durumunu nasıl tarif etmek gerekir… çocuklarının aksine, o pek önü sonu belli tartışmalara katılmamıştı bu konuda. “Devimcileri yaktılar.” derdi. “Solcu oldukları için yaktılar. Canlarımızı yaktılar.”

Yüz defa, bin defa bıkmadan dinledim ondan Pir Sultan’ı. Ne Hasret’in bağlamasına ne de her 6 Mayıs’ta öz evlatları gibi andığı Denizler’e hiç sırt çevirmedi. O şeyin adının Sosyalist Türkiye olduğunu bilmese de, sahip çıkıyordu.

Ekrana ne zaman bir gerici, bir yobaz, bir badem bıyıklı, bir halk düşmanı çıkıp konuşmaya başlasa, nenem bütün öfkesiyle ekrana doğru tükürürdü. Babam bir keresinde “Haber izlerken ekrandan annemin tükürüklerini temizlemekten olup biteni anlayamıyoruz.” demişti şakayla. Eh, malum, hangi kanalı açsan aynı adam, konuşuyor hem de pek uzun; son yıllarını bol bol ekrana tükürerek geçirdi sevgilim.

Öyleyse, babaannemin ekranda yobaz görünce öfkeyle salıverdiği tükürüğün çizdiği eksen, Türkiye’de sınıf mücadelesinin de izdüşümüdür.

Köydeki evin bahçesinde otururken, çocuklarının orayı “babamızın evi” diye anmalarına çok bozulduğunu anlatmıştı. “Nereden babalarının eviymiş, benim evim. Temelini ben kazdım, harcını ben kardım, tuğlasını ben dizdim, boyasını bile ben yaptım. Deden çekti sandalyeyi oturdu, ağa ya.” Eh, haklı benim ela gözlü sevgilim, bir de o kadar işin gücün arasında Marx okumuş belli ki… Kitapsız, topraktan…

Berkin Elvan öldüğünde çok üzülmüştü. Ev arkadaşlığı ediyorduk o günlerde. Sokak eylemlerinden gece yarısını geçerken dönmüştüm, uyumamış beklemiş. Haberlerde Berkin’i izlemiş, izledikçe ağlamış. Öğlen polis aramış evi. “Torununu gözaltına aldılar, biz arkadaşlarıyız.” demişler. Ne kudretli devlet; 15 yaşında çocuğu öldürüyor, 90 yaşında kadının kalbine indirmeye çalışıyor, ayırt etmiyor. Kapitalizm, öldürürken eşit. “Nereden anladın polisin aradığını belki arkadaşımdı gerçekten.” dedim. Gözlerini kocaman açtı “Ben anlarım.” dedi, “Benim çocuklarım devrimci.” Anladığında ne cevap verdiğini sordum. “De siktir oradan” demiş, telefonu suratlarına kapatmış: “De siktir.”

Ailemiz için bazı şeyler eskisi gibi olmayacak. Sevgi gibi, saygı gibi, hoşgörülü olmak gibi, vicdanıyla hareket etmek gibi, iyiliğe inanmak gibi… Mavi göğün altında artık hepsi eksik kalacak.

Bir ela gözlü sevgilim vardı, artık yok. Bir seneden fazla oldu görmemiştim, pandemi başladığından beri. İkinci doz aşısını olduğunda şehirlerarası bir yolculuğa çıktığımdan diğer akrabaları riske atmamak için ziyaretine on dört gün sonra gitmeye karar vermiştim. Cumartesi günü gidecektim, sabah verdiğim Covid-19 testim pozitif çıkmasaydı. Pazar gününü birlikte geçirecektik, bir sene sonra, ilk defa. Ona, Memleketimden İnsan Manzaraları okumayı heves etmiştim. Olmadı. Pazartesi sabah vefat haberi geldi.

Ela gözlüm, saçları kınalım, bir daha kimsenin beni onun kadar sevmeyeceği ve benim bir daha kimseye onun kadar güvenemeyeceğim sevgilim bu dünyadan göçüp gitti ve ben yanında olamadım.

Aşılar zamanında gelseydi… Pandemi başladığında zorunlu sektörler dışında tam kapanmaya gidilseydi… Kısıtlamalar uygulanırken gericilerin hastalıklı ideolojileri değil halk sağlığı baz alınsaydı…

Aşı, kapitalist şirketler arasında bir rekabete dönüştüğü için bu kadar gecikti. O görkemli emperyalizm bir gün bile duramayacak kadar kırılgan olduğu için tam kapatmaya gidilerek pandemi birkaç haftada bitirilemedi. Çünkü bizi virüs değil, gericilik ve piyasa öldürüyor.

Mavi göğün altında bütün acıların, bütün ölümlerin, bütün zulmün reçetesi bir kez daha sosyalizme çıkıyor. Benim en güzel sevgilimi son kez göremeyişim, ona veda edemeyişim dahi sosyalizme çıkıyor.

İktidar partisi ve yavru kurt ortağı lebalep kongreler yaparken, sözüm ona muhalefet yobaz Erbakan’ı nasıl öveceğini şaşırırken; son bir senedir benim gibi milyonlarca insanın sevdiklerine veda edememenin berbat kahrıyla boğuştuğunu biliyorum. Bu kahrın en çok da pandemi bittiğinde alçak bir tokat olup suratımızda patlayacağını bildiğim gibi.

O zaman, unutmayalım, diyorum. Pandeminin bile sefasını sürdüler, bedelini bize ödettiler. Onlar kongrelerde göbek atarken, biz ya öldük, ya da hasret kaldık. Madem artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, öyleyse her yeni günün öncekinden daha güzel olması için bir araya gelmek zamanıdır.

Artık, son ve büyük bir öfke biriktirelim ağzımızda, sefil varlıklarını tükürüğümüzde boğmak için. İzdüşümü neneminkiyle aynı olsun.

Ve sevgilime, bir gün sosyalizmde tekrar buluşacağım sevgilime, bir kahvaltı sonrası bulaşıkları yıkarken birlikte söylediğimiz klamê ile veda etmek isterim:

"çayê berbena, çayê ki bena derdi to çiko, mare ni vena"

Hoşça kal, bi saçları kınalım. Evlatların, bu memleketin evlatları asla boyun eğmeyecek.