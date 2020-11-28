Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu’nun Güz-2020 Çalıştayı 

Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA) iki yıllık bir uğraşın sonunda geçtiğimiz yılın Aralık ayında Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempzyumu’nu düzenlemişti. Özellikle gençlik tarafından ilgiyle karşılanan sempozyumda bilim insanları “İnsanlık önüne koyduğu her gerçek sorunu aşar” diye seslenmiş, yaratılan karamsarlığa karşı konmuştu. 21. yüzyılda kurulacak sosyalizmin özellikleri ve çağın getirdiği olanaklar gözden geçirilmişti.

Konunun derinliği ve genişliği nedeniyle, 2021 sonunda ikinci bir Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu düzenleme kararı alındı. 2021 Aralık ayına kadar 6 çalıştay yapılarak sempozyuma ön hazırlık yapılacak, çok sayıda bildiri bu süreçte BAA içinde tartışmaya açılacaktı.

Ancak COVID-19 pandemisinin getirdiği kısıtlar nedeniyle Bahar-2020 Çalıştayı bildirilerin kamuoyunun tartışmasına açılması yoluyla sürdürülmüştü.

Güz-2020 Çalıştayı da aynı şekilde her hafta iki bildirinin tartışılmaya açılmasıyla gerçekleşecek. Kasım ve Aralık aylarında devam edecek Güz-2020 Çalıştayı üçüncü oturumunda ağıdaki bildiriler tartışmaya açılıyor.

Çalıştayın üçüncü oturumunda tartışmaya açılan bildiriler:

1-Yeteneğin Genetik ve Toplumsal Boyutu: Sosyalist Türkiye'de Yetenek Gelişimi Nasıl Olacak? - Ulaş Özer, Gizem Gül, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA

2-Erken Dönem Cumhuriyet Şiirinde “Antiemperyalizm ve Sosyalizm" - Ercan Çankaya, Kolektif Yaşamı Kurgulama BA

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