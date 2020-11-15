Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu’nun Güz-2020 Çalıştayı 

Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA) iki yıllık bir uğraşın sonunda geçtiğimiz yılın Aralık ayında Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempzoyumu’nu düzenlemişti. Özellikle gençlik tarafından ilgiyle karşılanan sempozyumda bilim insanları “İnsanlık önüne koyduğu her gerçek sorunu aşar” diye seslenmiş, yaratılan karamsarlığa karşı konulmuştu. 21. yüzyıl sosyalizminin özellikleri ve çağın getirdiği olanaklar gözden geçirilmişti.

Konunun derinliği ve genişliği nedeniyle, 2021 sonunda ikinci bir Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu düzenleme kararı alındı. 2021 Aralık ayına kadar 6 çalıştay yapılarak sempozyuma ön hazırlık yapılacak, çok sayıda bildiri bu süreçte BAA içinde tartışmaya açılacaktı.

Ancak COVID-19 pandemisinin getirdiği kısıtlar nedeniyle Bahar-2020 Çalıştayı bildirilerin kamuoyunun tartışmasına açılması yoluyla sürdürülmüştü.

Bu hafta başlatılan Güz-2020 Çalıştayı da aynı şekilde her hafta iki bildirinin tartışılmaya açılmasıyla gerçekleşecek. Kasım ve Aralık aylarında devam edecek Güz-2020 Çalıştayı ilk oturumunda ağıdaki bildiriler tartışmaya açılıyor.

Çalıştayın birinci oturumunda tartışmaya açılan bildiriler:

1-Kapitalizm Dünyayı Besleyemiyor - Efe Sezgin, Kutay Sırıklı, Gökçe Altın, Toplum Sağlığını Geliştirme ve Koruma BA - Beslenme Komisyonu

2-Sosyalizm ve Yaşlı Sağlığı: Yaşlı Bireylerde Görülen Kas İskelet Problemleri Önlenebilir mi? - Banu Karahan, Toplum Sağlığını Geliştirme ve Koruma BA

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