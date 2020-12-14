Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu Güz-2020 Çalıştayı sona erdi

Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA) iki yıllık bir uğraşın sonunda geçtiğimiz yılın Aralık ayında Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempzoyumu’nu düzenlemişti. Özellikle gençlik tarafından ilgiyle karşılanan sempozyumda bilim insanları “İnsanlık önüne koyduğu her gerçek sorunu aşar” diye seslenmiş, yaratılan karamsarlığa karşı konmuştu. 21. yüzyıl sosyalizminin özellikleri ve çağın getirdiği yeni olanaklar gözden geçirilmişti.

Konunun derinliği ve genişliği nedeniyle, 2021 sonunda ikinci bir Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu düzenleme kararı alındı. 2021 Aralık ayına kadar 6 çalıştay yapılarak sempozyuma ön hazırlık yapılacak, çok sayıda bildiri bu süreçte BAA içinde tartışmaya açılacaktı.

Ancak COVID-19 pandemisinin getirdiği kısıtlar nedeniyle Bahar-2020 Çalıştayı bildirilerin kamuoyunun tartışmasına açılması yoluyla sürdürülmüştü.

Güz-2020 Çalıştayı da aynı şekilde her hafta iki bildirinin tartışılmaya açılmasıyla gerçekleşti. Güz-2020 Çalıştayı beşinci oturumunda ağıdaki bildiriler tartışmaya açıldı ve çalıştay bu bildirilerle son buldu.

Çalıştayın beşinci oturumunda tartışmaya açılan bildiriler:

1- Yapay Uydular Ve Uzay Kirliliği Üzerine, Ogün Eratalay, Emel Güneş, Bilim ve Aydınlanma Akademisi Kolektif Yaşamı Kurgulama BA Uzay Komisyonu

2-Türkiye’de ve Dünyada Hanehalkı Yaşam Koşulları – Kadınlar Nasıl Yaşıyor? Fatma Pınar Arslan, Bilim ve Aydınlanma Akademisi, Kolektif Yaşamı Kurgulama Bilim Alanı

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