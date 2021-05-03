Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu Bahar 2021 Çalıştayında 5. oturum

Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA) tarafından düzenlenen Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu Bahar 2021 Çalıştayı başladı. Bu çalıştay her hafta ikişer bildirinin soL'da sunulmasıyla devam edecek.

Bu hafta Çalıştay'ın 5. oturumu için 2 bildiri sunuldu.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi Yürütme Kurulu'nun herkesi sempozyum bildirilerini takip etmeye, katkıda bulunmaya çağırdığı Bahar Çalıştayı ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA) tarafından düzenlenen Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu Bahar 2021 Çalıştayı’nın ikinci oturumu bu hafta yapılacak. Bu çalıştay her hafta ikişer bildirinin soL’a sunulmasıyla devam edecek.

Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu 2019 yılının Aralık ayında Ankara’da toplanmıştı. Burada sunulan ve tartışılan bildiriler Sosyalist Gelecek ve Planlama adıyla Yazılama Yayınevi’nden bir süre önce çıktı. Baskısı hızla tükenen kitabın ikinci baskısı önümüzdeki aylarda planlanıyor.

Sempozyum süreci ise pandemi koşullarında Çalıştaylar ile devam ediyor. Sosyalizmi, sosyalizmin tarihte sorunlarla nasıl başa çıktığını ve 21. yüzyılda günümüzde çığ gibi biriken sorunları aşmayı sosyalizmin nasıl başaracağını bu çalıştaylarda tartışmaya devam ediyoruz.

Geçen sene Bahar ve Güz Çalıştaylarına toplam 28 bildiri sunuldu. Bahar-2021 Çalıştayına ise 16 bildiri sunulacak.

Sınıflar güçleri ölçüsünde gündemi belirlerler. Dolayısıyla gündemi ağırlıklı olarak sermaye sınıfının ve onun temsilcisi AKP’nin belirlediği görülüyor.

Oysa emekçi sınıfların, sömürüsüz, eşitlikçi, kamucu ve aydınlık bir toplumu tartışmaya, bunu gündem yapmaya ihtiyacı var.

Bu nedenle okuyuculardan bildirileri okumaları, tartışmaları ve topluma yaymalarını rica ediyoruz.

Bu süreç bize dayatılan yüzeysellikten kurtulmak için de bir fırsat sunuyor. Burada bir “like” butonu olmayacak. Bildirilerin basılmasını, dikkatlice altı çizilerek okumasını ve katkıların, soruların BAA’ya iletilmesini çok istiyoruz. Bütün katkı ve sorular BAA tarafından yanıtlanacaktır.

Katkı ve sorularını şu adrese gönderebilirsiniz:

[email protected]

Bilim ve Aydınlanma Akademisi Yürütme Kurulu"

Bu hafta sunulan bildiriler şu şekilde:

1) Geleceğin Sosyalist Bireyini Yetiştirme Yolunda Çevrimiçi Araçların İşlevi: Ebeveyn Okulu Deneyimi

2) Toplumsal kriz dönemleri psikiyatrik bozuklukları nasıl etkiliyor? Sosyalizm ne yapacak?