Sosyal mesafe kuralına uymayan Hollanda Adalet Bakanı'na para cezası

Hollanda Adalet Bakanı Ferdinand Grapperhaus, 22 Ağustos'ta kendi düğününde sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 390 avro para cezasına çarptırıldı.
DW'nin haberine göre, savcılık açıklamasında Bakan'ın kurallara uyulmasında "örnek alınan kişi" konumunda olduğuna işaret edilerek, sosyal mesafe kuralının "aleni ihlaline" karşı verilen para cezasının, kuralların "inandırıcılığına" hizmet ettiği vurgulandı.
Grapperhaus'un düğününden kareler sosyal medyaya yansımış, fotoğraflarda Bakan'ın onlarca davetliyle sosyal mesafe kuralına dikkat etmeden bir arada bulunduğu görülmüştü.