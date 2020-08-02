Kurban Bayramı'nda İstanbul'da bulunan yurttaşlar Eminönü'ne akın etti. Vapur iskelelerindeki kalabalık, yapılan anonslara rağmen koronavirüs tedbirlerini umursamadı, vapurlar ve iskeleler tıklım tıklım dolarken yoğunluk havadan görüntülendi.

Büyükada'da sosyal mesafe hiçe sayıldı

Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde şehirden uzaklaşmak isteyen yurttaşlar Büyükada’ya akın etti. Bazı yurttaşların sosyal mesafe kuralını hiçe sayması ve maske takmaması dikkat çekerken bazı vatandaşlar kalabalık yüzünden evlerine geri döndü.

Plajlara giden ücretsiz teknelerde yoğunluk görülürken Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denizde denetim yaptı. Ekipler fazla yolcu alan bir tekne sahiplerini uyardı.