Sosyal medyadan yardım istedi, 2 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar’da bir kadın sosyal medyadan açtığı canlı yayında tehdit edildiğini söyleyerek yardım istemişti. Kadının, silah seslerinin duyulduğu canlı yayında yardım istemesinin ardından Afyonkarahisar Valiliği, konuya ilişkin bir yazılı açıklama yaparak, olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Açıklamada, "Sosyal medyada yaptığı paylaşım ile tehdit edildiğini söyleyerek yardım isteyen bayan vatandaşımıza Emniyet Güçlerimiz Erenler Karakolunun da bölgede olması sayesinde anında ulaşmış ve olaya müdahale etmiştir. Olaya karışan 2 şahıs gözaltına alınmış ve gerekli adli işlemler hemen başlatılmıştır" denildi.

Sosyal medyada canlı yayın yapan genç kadın, söz konusu videoda iki kişinin kendisini ölümle tehdit ettiğini söylüyordu.

Bu sırada silah seslerinin duyulması üzerine ağlamaya başlayan kadının "Ne olur yardım edin. Afyon Erenler Mahallesi'ndeyim" dediği duyuluyor.