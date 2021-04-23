Sosyal medya trollüğüyle gündeme gelmişti: Yeni Bakan Yanık hesabını kapattı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ikiye bölünmesi sonrası kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na AKP'li Cumhurbaşkanı tarafından atanan Derya Yanık sosyal medya hesabını kapattı. AKP MKYK üyesi Yanık bakan olmadan önce Twitter üzerinden yaptığı trollüklerle ve Gülen Cemaati övücülüğüyle gündeme gelmişti.

Bu sabah itibariyle yeni Bakan'ın Twitter profiline girenler hesabın kapalı olduğunu gördü.

Birçok isme sosyal medyada sataşan, Cemaat öven, Bahçeli için "çapsız ama hain değil" diyen Yanık'ın dikkat çeken Twitter'daki 'trolleme' performansından bazıları şöyleydi: