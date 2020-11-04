Sosyal medya kısıtlamasında ilk adım: 10'ar milyon lira ceza

AKP iktidarının çıkardığı "Sosyal Medya Yasası" olarak da bilinen 7253 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Kanunla yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarından Türkiye'de temsilci bulundurmaları istenmişti.

2 Kasım itibariyle bu konuda verilen süre dolarken, temsilci bildiriminde bulunmayan Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Periscope, Tiktok'un da aralarında bulunduğu kuruluşlara 10'ar milyon para cezası kesildi.

Cezanın tebliğ edilmesi sonrası 30 günde içinde yükümlülük yerine getirilmezse bu kez 30 milyon liralık idari para cezası kesilecek.

30 gün sonrasında bir adım atılmazsa, ilgili kurumlara Türkiye'de reklam yasağı getirilecek.

Reklam yasağı kararının ardından üç ay içinde de bir adım atılmazsa, bu kez ilgili sosyal ağın internet trafiği bant genişliği yüzde 50 daraltılacak.

Daha sonra bu oran yüzde 90'a çıkacak.

İlgili sosyal ağ, bu sürecin sonunda temsilci bulundurmayı kabul ederse verilen para cezasının sadece dörtte biri tahsil edilecek, bant genişliği kararı da kaldırılacak.