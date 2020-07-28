Sosyal medya düzenlemesi vatandaşın mağduriyetini gideriyormuş!

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM'deki sosyal medya düzenlemesine ilişkin konuştu.

Düzenlemenin kişi hak ve özgürlüklerini güvence altına alacağını iddia eden Özkan, ''Tamamen başına buyruk faaliyet gösteren sosyal medyayı planlamış olacağız'' dedi.

'İfade ve haber alma özgürlüğü güvenli hale gelecek'

Düzenlemenin ifade özgürlüğünü daha güvenilir hale getireceğini söyleyen Özkan, ''Bu düzenleme sosyal medyada veri paylaşımına ilişkin gerçek veya tüzel kişilere sosyal ağ sağlayıcı tanımlaması getirecektir. Türkiye'de temsilci bulundurma yükümlülüğü getirilecektir. Bulundurmayanlara hem mali hem de yayın engeli düzenlemesi bu gerekleri yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına getirmektedir. Kişiler tarafından özel hayatın gizliliği kapsamındaki şikâyetlere 48 saat içinde olumlu veya olumsuz yanıt verme yükümlülüğü getirilmektedir. Erişimin engellemesi kararı yerine içeriğin çıkarılması kararı imkanı verilerek, ifade ve haber alma özgürlüğü daha da güvenli hale geleceği açıktır'' diye konuştu.

'Düzenleme evrensel değerlere uygun'

Sosyal medya düzenlemesinin evrensel değerlere uygun olduğunu da iddia eden Özkan, ''Parlamento yakınma yeri değildir. Vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntılarını, Meclis Genel Kurul'da eleştirerek görevimizi yapmış olmayız. Anayasa’da güvence altına alınan kişi hak ve özgürlükleri, özel hayatın gizliliği, kişinin maddi manevi dokunulmazlığına ilişkin sosyal medya üzerinden bir müdahale varsa kayıtsız kalmamız mümkün değil. Hangi partiden olursa olsun sosyal medya üzerinden yürütülen bu tür mütecaviz suçların vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olduğunu gördük. Bunlardan yakınıyoruz. 83 milyon yakınıyoruz, ‘gelin gereğini yapalım’ dediğimiz zaman, ayak sürüyoruz. Sosyal medya üzerinden yürütülen mütecaviz suçların vatandaşların mağduriyetine neden olduğunu gördük. Bu doğru değil. Yaptığımız düzenleme evrensel değerlere uygundur'' diye konuştu.