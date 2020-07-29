Dün akşam görüşülmeye başlanan ve AKP’nin hazırladığı sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
10 maddelik kanun teklifi Meclis'ten geçerek yasalaştı.
Sosyal medya düzenlemelerini içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi
AKP’nin hazırladığı sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
Haber Merkezi
Dün akşam görüşülmeye başlanan ve AKP’nin hazırladığı sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
10 maddelik kanun teklifi Meclis'ten geçerek yasalaştı.
PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ
Patronların Ensesindeyiz