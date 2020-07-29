Sosyal medya düzenlemelerini içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi

AKP’nin hazırladığı sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Haber Merkezi

Dün akşam görüşülmeye başlanan ve AKP’nin hazırladığı sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

10 maddelik kanun teklifi Meclis'ten geçerek yasalaştı.

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