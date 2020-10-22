SORUŞTURMA | Yüz yüze eğitim başladı: Okullardan manzaralar

Normalleştirebildiklerimizden misiniz? Haziran ayında normalleşme ilan eden Türkiye’de uzun süre eğitimin yüz yüze mi çevrim içi mi yapılacağı tartışılmıştı. Tüm bu tartışmaların arasında önce meslek liselerinin uygulamalı dersleri yüz yüze alacağı açıklanmış ardından 12. Sınıflar ders başı yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yapılan bir kabine toplantısında 9. Sınıfların da 2 Kasım itibariyle yüz yüze eğitim almaya başlayacağını açıkladı.

Covid-19 pandemi tedbirleri kapsamında ilk ve orta öğrenim kurumlarında eğitime Mart ayında ara verilmiş ardından çevrimiçi eğitim uygulamaları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılmıştı.

Pandemi nedeniyle Mart ayından beri kapalı olan ilk ve ortaokullarla liselerde eğitim, kademeli olarak yüz yüze yapılmaya başlandı.Birçok okuldan önlemlerin yeterli olmadığı, verilen eğitimin niteliğinin düştüğüne ilişkin bilgiler geliyor.

Öğrencilere sorduk anlattılar. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’daki liselerden yüz yüze eğitim manzaraları…

İstanbul Küçükçekmece Anadolu Lisesi

Okuldaki antiseptikler yeterli olmuyor. Çoğunun içi boş veya su karıştırıldığı söyleniyor.

Tuvaletler yeterince temiz değil.

Online eğitimde işlendiği söylenen dersler yüz yüze eğitimde eksik anlatılıyor. Oysa çoğu öğrenci EBA’ya giremiyor. Ve bu da şu an okuldaki derslerin online eğitimde olduğu gibi verimsiz geçmesine neden oluyor.

İstanbul TOKİ Atakent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Covid-19’dan korunmak için geçerli 3 kurala doğru bir şekilde uyulmuyor. Öğretmenlerin de öğrencilerde oluğu gibi özellikle maske kuralını ihlal ettikleri gözleniyor.

Son olarak öğretmen ve idareciler de ateş ölçümlerinin olması gerektiğini düşünüyorlar ama yapılmıyor.

İstanbul 75. Yıl Devlet Malzeme Ofisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Bilgisayar bölümü okuyan öğrenciler, bilgisayarların dezenfekte edilmediğini, bir çok öğrencinin aynı bilgisayarları kullandığını söylüyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi

Okulda eğitim alan bir öğrenci okuldaki durumu şöyle aktarıyor: ‘’ Okula sadece 12. sınıflar geldiği için okulun sadece tek katı kullanılıyor. Bu katta 2 adet dezenfektan standı kurulmuş. Eskisi gibi toplam 8 saat dersimiz var ama ders saatleri 40 dakikadan 30 dakikaya çekilmiş vaziyette. Sınıf içinde herkes maske ve mesafe kurallarına uysa da tenefüs aralarında bu kurallar unutuluyor ve hiç bir şey yokmuş gibi davranılıyor. Eğer maskenize bir şey olursa ya da maskenizi uygun görmezlerse idare size maske veriyor o gün için. 8 saat normal okul derslerinden sonra okul kursları var. Okul dersleri ve kurslar arasında temizlik görevlisi çalışanlar sınıfları temizliyor ama ne kadar detaylı yaptıkları hakkında bir bilgim yok.’’

Bursa Çamlıca Anadolu Lisesi

Bursa Çamlıca Anadolu Lisesi’ndeki bir öğrenciyse okuldaki yüz yüze eğitimin durumunu, ‘’Okulumuzda maske takmak zorunlu ama bazen öğretmenler daha rahat konuşmak için çıkartıyorlar. Bahçe sınırları da dahil maske ile dolaşılıyor. Ücretsiz maske yok. Okulun ilk günü yapmaya çalıştılar ama devamı gelmedi. Maskesi kopan arkadaşlara aramızda maske bulmak durumunda kaldık. Okul girişinde ateş ölçülüyor. Sınıf 20 kişilik. Dersler 30 dakikaya indi ve öğretmenler kaldıkları yerden devam ediyorlar. Derslerde hocaların çoğu Azerbaycan Ermenistan Savaşı'ndan bahsediyor kişisel değil de sanki kendilerine söylenmiş gibi tekrarlıyorlar’’ sözleri ile ifade ediyor.

İzmir Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Covid-19 önlemlerinin yetersiz olması öğrencilerin sağlığını tehdit ediyor. Okul yönetimi bina koridorlarına bırakılan birkaç dezenfektandan başka herhangi bir önlem almıyor. Okulun ve tuvaletlerin temizliği yapılmıyor. Aynı zamanda okulda yeterli temizlik görevlisi de bulunmuyor.

Ayrıca öğrencilerin maskelerini kendilerinin temin etmesi gerekiyor. Sınıflarda koridorlarda ve bahçede öğrenciler maskelerini takmıyor ve okul yönetimi tarafından kontrol edilmiyor.

Okula girişte herhangi bir ateş ölçümü yapılmıyor. Sınıflarda ve okul binasında havalandırma sistemi çalışmıyor. Havalar sıcak olduğundan pencere açık ders işleniyor ancak havalar soğuduğunda pencerelerin de kapatılması gerekecek.

Birçok öğrenci havalandırma sisteminin çalışmıyor olmasından dolayı sağlığının risk altında olduğunu düşünüyor. Çoğu öğrenci maskesini tedarik edemediğinden öğretmenlerinin kendisi için satın aldığı maskelerden istemek zorunda kalıyor.

Bunun yanı sıra bazı öğretmenler kendi bütçesiyle maske alıp maskesi olmayan öğrencilere dağıtıyorlar. Okul binasının ve okul bahçesinin temizliğinin yapılmaması öğrencileri endişelendiriyor.

İzmir Halide Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Dezenfektan kutuları girişte bulunuyor ancak içinde dezenfektan bulunmuyor.

Ayrıca ders programları sürekli değişiyor ve öğrencilerin ders programlarını takip etmeleri zorlaşıyor. Okulda eğitim gören öğrenciler çevrim içi derslerin çok verimsiz geçtiğini bu verimsizliğe rağmen hocaların sınav yapacağını aktarıyor.

Ankara Çankaya Lisesi

Ankara Çankaya Lisesi’nde eğitim alan bir öğrenci okulundaki yüz yüze eğitimi şöyle anlatıyor: ‘’Okulumuz, devlet okulu olmasından kaynaklı olarak birçok merkezi sınava sıkça ev sahipliği yapıyor. Bundan dolayı okulun dezenfeksiyonunu sağlamak hem maddi hem de fiili olarak idare tarafından düzgün sağlanamıyor diye düşünüyorum. Çünkü çok farklı çevrelerden gelen pek çok insan okulu fiziksel olarak kullanıyor.

Derslerden sonra sınıfların havalandırılması tamamen sınıf içerisinde anlık olarak eğitim gören öğrencilerin titizliğine ve inisiyatifine kalıyor. Öğretmenler veya okul idaresi bu konuda bir müdahalede, yönlendirmede bulunmuyor. Sınıflara profesyonel olarak yapılması gereken dezenfekte işlemi öğrenciler okuldayken yapılmıyor. Okul dışına çıktığımızda da okulla bağlantımız koptuğundan denetim sağlanamıyor, verilen bilgilerin doğruluğu teyit edilemiyor.

Oturma düzeninde öğrencilerin ve öğretmenlerin bilinci sayesinde olması gereken düzen oturtulmuş durumda. Öğrenciler, geniş sınıflarda, sınıf başına en fazla 10 kişi olacak şekilde konumlandırılıyor.

Okullardaki çöp kutuları bütün atıklar için ortak, toplu bir şekilde kullanılıyor. Ayrı atıklar için ayrı çöp kutuları bulunmuyor.

Öğrencilerden veya öğretmenlerden vaka çıkması durumunda idare o kişiyi eve yolladığından haberimiz olmuyor. Yani öğrencilere bilgi verilmiyor.

Batıkent Şevket Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Aşırı derecede olmasa da önlemler iyi denebilir. Sınıflar temiz, dezenfektan ve sabun sorunu yok.

Tuvaletler de temiz ve hijyen sorunu gözlenmiyor. Sınıflar 10-12 kişi kadar ve havalandırması sağlanıyor, sosyal mesafe uygulanıyor. Okulda ve derste sürekli şekilde maske takılması sağlanıyor.

Ama atık maskeler ve eldivenler için ayrı bir çöp kutusu yok. Okulda vaka tespit edilmesi, yönetilmesinde güçlük çekilen bir olayın yaşanıp yaşanmadığından haberdar olma şansımız ise bulunmuyor.