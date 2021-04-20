Soruşturma açılan belediyenin başkanı: 'Bayrak yırtan Yunan vekile had bildirmeye gittik'

İçişleri Bakanlığı belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport sağlanarak yurt dışına çıkarılmasına yönelik insan kaçakçılığı soruşturmasına altı belediyeyi daha dahil etmiş, bu belediyelerden birisi de Adıyaman Gölbaşı Belediyesi olmuştu.

Konuyla ilgili ANKA Haber Ajansı'na konuşan Adıyaman Gölbaşı ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Selanik iline bağlı Sakos ilçesi belediyesi tarafından davet edildik. Oraya gitmemizden kısa bir süre önce bir Yunan vekil Türk bayrağını yırtmıştı. Oraya mehter takımlarımızla birlikte had bildirmeye gittik. Dönüş yolunda Başkonsolos Efe Ceylan, Kapıkule Sınır Kapısı'na kadar üst düzey güvenlik önlemleri aldırdı. Tüm kafilenin döndüğünü düşünüyoruz" dedi.