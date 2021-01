TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Yunanistan ile Türkiye arasında devam eden istikşafi görüşmeler ve sorunların boyutuna ilişkin Ta Nea gazetesinde bir yazı kaleme aldı.

Yazıyı soL okurlarının ilgisine sunuyoruz.

Sorunları 'yönetmek' için yeni dönem

Kemal Okuyan

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri

Yunanistan ile Türkiye arasında yapılacak İstikşafi Görüşmelerin 61. turundan ne beklemeliyiz? Bu görüşmelerin sonunda kıta sahanlığı ve açık deniz hidro-karbon rezervleri konusundaki anlaşmazlığa bir son verilecek mi?

Bu dünyada henüz herhangi bir konuda gerçek bir çözümden söz edemiyoruz, iş ki Yunanistan ile Türkiye arasındaki sorunların çözümünden söz edelim! Aslında enerji kaynaklarındaki rekabet ve çelişkiler sadece iki ülkeyi ilgilendirmiyor; neredeyse tüm emperyalist güçler, bölgeye nüfuz etmek ve bölgeye hakim olmak için en iyi kanalı bulmaya çalışıyorlar. Yunanistan ve Türkiye, özünde bu sorun kendi gündemleri olmasına rağmen, şu ya da bu emperyalist gruplaşmaya hizmet ediyor. Elbette NATO’nun Akdeniz’deki Rus varlığından kurtulmaktaki "ortak çıkarını’’ hesaba katmalıyız, ancak bu konu da o kadar basit değil. NATO üyesi olan iki ülke, kağıt üzerinde de olsa müttefiktir. Ancak mesele şu ki, NATO'nun içinde birçok çatlak var. Yunanistan ile Türkiye arasındaki görüşmelerin yeniden başlamasını sağlayan ana faktörlerden biri olarak Almanya'nın konumunu dikkate almalıyız.

Almanya, AB'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımların seviyesini düşürebildi ve Erdoğan hükümetinin AB, NATO ve özellikle ABD’yle bir dizi sorunu varken Türkiye'yi etki alanında tutmak için mümkün olan her şeyi yaptı. Gerekçe açıktır: Almanya'nın Türkiye'ye sadece ekonomik nedenlerle (yatırımlar ve ihracat için) değil, aynı zamanda stratejik nedenlerle de ihtiyacı var. AB'ye yakın NATO üyesi bir Türkiye, izole edilmiş ve dışlanmış bir Türkiye'ye göre Alman emperyalizmine çok daha fazla hizmet edecektir, zira Berlin’in Rusya ve İran ile ilişkilerini geliştirme niyeti çok açık. Türkiye, Doğu ile olan bağlantısı açısından Almanya için ‘‘vazgeçilmezdir.’’ Tam da bu nedenle Almanya Türkiye'ye ‘‘kalkan vazifesi’’ görüyor.

Öbür taraftan, Erdoğan da AB ve ABD ile ilişkilerini acilen iyileştirmeye ihtiyaç duyuyor. Bu ihtiyaç sadece yaptırımlar ya da ekonomik sorunlarla ilişkili değil; asıl mesele Türk kapitalizminin Batı ile yapısal bağlarıdır ve Erdoğan, Türk burjuvazisinin Batılı emperyalist ülkelerle birlikte, halihazırda kendisine güvenilir bir siyasi alternatif yaratmış olduğunu çok iyi biliyor. Son zamanlarda Türkiye’nin liderliği, Karadeniz'deki bazı çok ciddi adımlar da dahil olmak üzere, Türkiye’nin AB ve ABD ile ilişkilerini iyileştirmek için birçok girişimde bulundu.

Özetle bu, Yunanistan ve Türkiye için sorunu çözmek yerine yeniden “sorunları yönetme” dönemine yaklaştığımız anlamına geliyor. Her iki ülkeye de büyük sermaye hâkim olmaya ve NATO ayakta durmaya devam ettiği müddetçe Yunanistan ile Türkiye arasında herhangi bir sorunun çözümü olmayacaktır. Türk hükümeti, ‘‘hakkaniyetli ve adil’’ çözümleri teşvik ediyor ve buna karşılık Yunanistan, Ege Denizi'nde uluslararası hukuk ve anlaşmaların altını çiziyor. Hakkaniyetli ve adil olan nedir ve bu koşullar altında uluslararası hukuktan nasıl bahsedebiliriz? Her şeyi mahveden ve emekçileri sömüren uluslararası tekeller, Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs'ın her yerindeki askeri üsler... Hepsinde yeteri kadar askeri darbe, faşizm, ırkçılık ve daha fazlası var!

Egemenlik, bağımsızlık, ulusal çıkarlar, tüm bu kavramlar bizim için değerli ama büyük sermaye ve NATO şemsiyesi altında değil!

Uzun konuşmalara, güzel sözlere ve çözümsüzlüğe hazır olun.