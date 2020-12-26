Soru sormasına izin verilmeyen muhabir Bakanlığın iletişim grubundan çıkarıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın son Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında Yol TV muhabiri Özge Uyanık’ın Bakan Koca’ya soru sormasına izin verilmemişti. Uyanık bunun üzerine sorusunu sosyal medyadan Bakan Koca’ya yöneltmiş ve “Cumhurbaşkanlığı’nda Irak Başbakanı için canlı müzikli ziyafet verildi. Bu tabloyla ilgili yorumunuz ne?” diye sormuştu.

Uyanık, dün akşam saatlerinde açıklama yapılmadan Bakanlığın basın WhatsApp grubundan çıkarıldı. Uyanık, WhatsApp grubunun ekran görüntüsünü paylaşarak, "Sağlık Bakanlığı’nın son toplantısında soru sormama izin verilmemiş, sorumu sosyal medyadan yöneltmiştim. Şimdi de Whatsapp grubundan hiçbir açıklama yapılmadan çıkarıldım. Ne suç işledik de böyle cezalandırıldık Sn @drfahrettinkoca? Yol TV muhabiri olarak suçumuz soru sormak mı?" diye yazdı.