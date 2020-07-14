Şort giydiği için üniversite öğrencisini darp ettiğini itiraf eden saldırgan adli kontrolle serbest kaldı

ODTÜ öğrencisi Beril Nisa Aydın, şort giydiği için Yalova’da kendisine tokat atıp, darp eden Hüseyin A.'dan (70) şikayetçi oldu. Hüseyin A., gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyeden adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yaşlı adam ifadesinde genç kadına şort giydiği için tokat attığını itiraf etti. 20 yaşındaki Beril Nisa Aydın, “Yüzüme defalarca vurdu. Çığlık atarak, kurtuldum” dedi.

Aydın olayı şöyle anlattı: "Beni süzüp, kaç yaşında olduğumu sordu. '20 yaşındayım amca' diyerek, gayet nazik bir şekilde cevap verdim. ‘Sen bu şortu giyemezsin’ diye çıkışmaya başladı. Bunu defalarca söylemeye devam etti. Amacının kötü olduğunu fark edince, kim olduğunu sordum. Defalarca ‘Sen bunu giyemezsin, ben sana karışırım’ şeklinde konuşyordu. Sağ kolumda kedim vardı. Sol kolumdan tutup bana vurmaya başladı. Çığlık atmaya başladım. 'Yapmayın kolumda yavru kedim var' diye bağırmaya başladım. Defalarca yüzüme vurdu. Beş ay önce burun ameliyatı geçirdim. Burun yapım bu yüzden çok hassas. Sabah olması sebebiyle çevrede kimse yoktu. Çığlıklarımı duyan koşup gelmeye başladı, dedemle annemi tanıyan herkes koştu. Yere yatırdılara adamı. Ama adam kalktı ve aynı şekilde konuşmaya devam etti."

'Sinirlendim ve tokat attım'

DHA'nın haberine göre, savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan ​Hüseyin A. ifadesinde, "Olay günü bir genç kız gördüm. Şort giyiyordu. Neden giydiğini sordum. Kız bana, 'Ailem karışmıyor sen neden karışıyorsun?' dedi. Ben de sinirlendim ve kıza tokat attım. Kendisi burnundan ameliyat olmuş, bunu bilmiyordum. Olaydan sonra beni tehdit ederek, 'senin mal varlığını alacağım' dedi. Benim herhangi bir psikolojik rahatsızlığım yok. Olay bundan ibarettir" dedi.

Aydın, Hüseyin A. hakkında Yalova Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda da bulundu.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada ise soruşturmanın "titizlikle" yürütüldüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Çınarcık ilçesi, Koru beldesinde 07/07/2020 tarihinde müşteki B.N.A'nın şort giydiği gerekçesiyle şüpheli H.A. tarafından darp edildiği iddiasıyla şikayette bulunması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine Yalova Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli H.A. hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Müşteki B.N.A, sağlık durumuyla ilgili kati rapor alması için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiştir. Ayrıca şüpheli H.A'nın atipik psikoz hastalığı bulunduğu yönünde şüphe bulunduğundan alınacak raporun sonucuna göre şüpheli hakkında akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerine hükmedilmesi için ilgili mahkemeden talepte bulunulacaktır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.”

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz salı sabahı hasta kedisini veterinere götürmek için evinden çıkan Aydın, Hüseyin A. ise genç kıza yaşını sorup, "Sen bu şortu giyemezsin" dedi. Ardından da sol kolundan tutup, darp etmeye başladı. Aydın’ın çığlıklarını duyan vatandaşlar, duruma müdahale etti. Hüseyin A. ve Beril Nisa Aydın, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

İşlemlerinin ardından Aydın, Yalova Devlet Hastanesi’ne giderek, darp raporu almış, Hüseyin A. ise adliyeye sevk edilmişti.