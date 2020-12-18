Sopayla öğrencileri döven imama 'iyi hal' indirimi

Ankara'nın Gölbaşı İlçesi Kaymakamlığı, Hacılar İlköğretim Okulu'nda din derslerine öğretmen atamak yerine köyde imamlık yapan Cengiz Demirhan'ı görevlendirdi.

2018 yılında bir öğrencinin rehber öğretmene giderek Demirhan'ın kendisini dövdüğünü söylemesi üzerine imamın öğrencilere şiddet uyguladığı açığa çıktı.

Olay TV'den Alican Uludağ'ın haberine göre, İfade veren öğrenci darp eylemi sırasında sanığın süpürge sapını bir öğrencinin belinde kırdığını anlattı. Ankara Barosu müdahil oldu, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı Demirhan hakında 2 yıl sonra dava açtı.

Sanık Demirhan ise savunmasında "Şikayetçi olanlar 5. sınıf çocukların velileridir. Diğer sınıflardan hiçbir şikayet yoktur" diyerek beraatini istedi.

Bir öğrencinin yerde ayakkabısını bağladığı esnada hoca tarafından tekmelendiği iddiasıyla başlayan soruşturmada başka çocukların çeşitli zamanlarda sopayla darp edildiği yönünde dosyaya yansıması, tanık beyanlarıyla bunların sabit olması sonucunda karar verildi.

Hakim dava sonunda sanığın “Kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle yarama"dan suçlu buldu.

Eylemin sopayla gerçekleştirilmesi nedeni ile cezada artırıma gitti. İki öğrenciye yönelik eylemi nedeniyle sanık toplam 10 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme iyi hal gerekçesiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Öğrencilerin avukatı Deniz Özbilgin karara itiraz edeceklerini söyledi.