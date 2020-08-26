Son dakika: Böyle Covid haberlerini okumayın

Sky News'te Deborah Haynes imzasıyla yayımlanan haber, bir böcek kovucunun koronavirüsü öldürdüğünün askeri çalışmalarca ortaya konulduğunu anlatıyordu.

"İngiltere'nin 'savunma laboratuvarı'nda yapılan bir araştırmanın sonucunda bir böcek kovucunun Covid-19'a neden olan koronavirüsü öldürebildiği görüldü."

Haberin iddiası buydu. İddianın kaynağıysa ortada yoktu. Aslında haberde adı geçen tek kişi Jacquelin Watson'dı. Watson kimdi? Watson anılan böcek kovucuyu üreten Citrefine International şirketinin genel müdürüydü!

Haberin en eğlenceli unsuru ise son paragrafı: "Silahlı kuvvetlerin stoklarında böcek kovucudan bolca var, dolayısıyla araştırma sonuçlarına hiç bakmadan da denemeye değeceğini düşünüyorlar; nasılsa bir yan etkisi de yok!"

Sky News'ün magazin uydurmacılığının Sözcü'nün haberleri arasında belirmesi için çok beklemek gerekmedi.

Sözcü Sky News haberindeki kuşkulu noktaları ayıklamış ve başlığı da alevlendirmişti: "Son dakika... Covid-19 ile ilgili müthiş buluş: Virüsü öldüren madde bulundu."

Eğer uydurma bir haberi çeviriyorsanız, biraz da siz uydurabilirsiniz. Sözcü şu spotla aktardı haberi: "İngiliz Sky News, İngiliz ordusunun corona virüsünü öldüren bir madde keşfettiğini duyurdu. Böcek öldürücü ve kovucu ilaçlarda bulunan Citriodiol maddesinin Covid-19'a sebep olan corona virüsünü öldürdüğü tespit edildi."

İngiliz ordusunun keşfettiği bir madde yok. Askere, ordunun depolarında bolca bulunan bu "sinkov"u sürerek koronavirüsten de korunabileceği söylenmiş. Belki de "stokta bu kadar sinkov var bize dezenfektan aldırmayın şimdi" demişlerdir. Virüsü öldürdüğünün tespit edilmesiyse sözkonusu değil.

Kaldı ki, bir kimyasalın dış yüzeylerde ve insan vücudu üzerinde koronavirüsten koruma sağlayıp sağlamadığı, "ordunun katıldığı bir kitlesel deneyle" değil, laboratuvar araçlarıyla kolaylıkla kesinleştirilebilir.

Tüm hikayeyi daha eğlenceli kılan şeyiyse sona sakladık: basın "emekçisi" Deborah Haynes arkadaş aynı haberi bundan 4 ay kadar önce bir kez daha hazırlamış.

4 ay önceki haberde rol alan "kaynaklar" da çok renkli: "Bir" sağlık sektörü çalışanı, "bir" ordu kaynağı, Emekli General Sir Richard Barrons (kendisi şu sıralar Kraliyetin Topçu Müzesi'ni yönetiyor) ve tabii ki... Citrefine International genel müdürü Jacquelin Watson.

Basın "emekçisi" Deborah belki de Jacquelin müdürle yazlıktan tanışıyordur.